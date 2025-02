Canosa: interventi in corso per migliorare il decoro urbano

Al fine di rendere maggiormente vivibili, presentabili e fruibili molteplici aree verdi della città, l'Assessorato al Verde Pubblico del Comune di Canosa di Puglia ha reso noto che sono in corso diversi interventi atti a migliorare il decoro urbano. Potatura effettuata sulle essenze arboree ubicate in Via Agli Avelli, Corso Matteotti, Corso Garibaldi, Piazza Loi e Piazza Sergente Prudente. Sono stati altresì programmati ulteriori lavori di taglio o risagomatura di alcuni alberi dislocati in Via Parini e Corso Garibaldi angolo Via Capitano D'Ambra. Al contempo, sono in fase di esecuzione e saranno completati entro il mese di febbraio, gli interventi di sistemazione delle aree a verde all'interno dei plessi scolastici "Mazzini", "Carella", "Foscolo", "Enzo De Muro Lomanto", "Giovanni Paolo II". Infine, in data 31 gennaio, si è provveduto alla consegna della fornitura di 70 essenze arboree (canfore) in sostituzione delle piante ammalorate o secche ubicate su via Saffi, via Kennedy e Corso Garibaldi."Grazie all'impegno e al prezioso lavoro dell'Ufficio Tecnico - afferma- abbiamo dato inizio ad una programmazione volta, passo dopo passo, a migliorare il decoro delle nostre aree verdi. A breve, comunicheremo ulteriori novità riguardanti le diverse villette che devono tornare ad essere pienamente vivibili dalla cittadinanza".