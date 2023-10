Canosa: Il PREMIO MATRONA BUSA alle donne in divisa

Laè un'associazione composta, in Italia da circa 10.000 Socie ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti. In questo quadro, laha istituito ilfondato nel 2001 dalla Presidente Serafina Azzollini. "Il Premio – spiega la Presidente- intende offrire un riconoscimento a figure femminili che abbiano contribuito a dare prestigio e avanzamenti in tutti i settori della società. E' rivolto alle donne nate a Canosa, anche non canosine che abbiano operato a Canosa o che operino a Canosa e alle donne che abbiano svolto attività nel campo delle Arti, Professioni e Affari. In questa III Edizione il Premio è dedicato alleLe candidature potranno essere presentate dalla persona interessata al ricevimento del premio o da persone terze ad esempio Istituzioni pubbliche e private e Associazioni".Le candidature dovranno pervenire entroper e-mail all'indirizzo fidapacanosa@gmail.com indicando nell'oggetto "Premio Matrona Busa – Nome e Cognome della candidata"La domanda o la proposta di ammissione al concorso deve essere effettuata per via telematica utilizzando l'apposito modulo allegato al bando debitamente firmato dal proponente o dalla concorrente.Alla domanda ogni concorrente o proponente dovrà unire, sempre per via telematica e preferibilmente in un unico file in formato pdf:1. Il curriculum della candidata.2. Una chiara descrizione delle motivazioni per cui si presenta la candidatura e, in particolare, il legame della candidata con il "Premio Matrona Busa" e con Canosa.3. Un impegno a fornire una dichiarazione nella quale la candidata acconsente, ai sensi del D.lgs. 196/03 che i suoi dati personali siano utilizzati dagli organizzatori del premio per motivi legati all'espletamento dello stesso e che siano trattati anche con mezzi elettronici, ma non diffusi ad altri.Le candidature presentate entro la data indicata in questo bando hanno validità biennale, e potranno quindi essere prese in considerazione anche nella edizione del premio per l'anno successivo.Si possono chiedere ulteriori informazioni all'indirizzo email a fidapacanosa@gmail.com o tramite numero telefonico 3393631111.