Canosa: i Vigili del Fuoco alla Festa dell'Immacolata

L'8 dicembre la Chiesa celebra l, il dogma, cioè la verità di fede, per cui la Madonna non è stata "toccata" dal peccato originale, ne è stata preservata sin dal primo istante del suo concepimento. Tra le celebrazioni in programma aquella che si terrà allein Piazza della Repubblica. La cerimonia, organizzata e promossa dallavedrà la deposizione della corona dei fiori alla statua della B. V. Immacolata, alla presenza tra gli altri, del Vescovo della Diocesi di Andria Mons. Luigi Mansi , con l'intervento deiLa storia narra che correva il secolo del 1700, quando nella povera Canosa del Regno di Napoli, fu eretta "la monumentale Colonna ex voto del Principe di Canosa Fabrizio Capece Minutolo" (fonte Archivio di Stato di Bari), nella devozione mariana napoletana dell'Obelisco di Piazza del Gesù di Napoli eretto il 1747. Precorrendo il dogma di Pio IX dell'8 dicembre 1854, il Sindaco Ferdinando Lopez di Canosa attua il restauro del monumento dell'Immacolata di Piazza Colonna, come attesta anche la nota del Direttore del Ministero e la Segreteria di Stato dell'Interno, indirizzata il 24 giugno 1853 alla Sottintendenza di Barletta e al Sindaco di Canosa, che menziona "l'Obelisco della Concezione" di Canosa, inaugurato nel febbraio del 1855.. L'8 dicembre del 1855, il Vescovo della Diocesi di Andria, presiede la S. Messa e la processione dell'Immacolata, congiuntamente alla presenza istituzionale del Sindaco di Canosa, evocando la Bolla di Pio IX "Ineffabilis Deus", in cui si proclama "sia la festa della Concezione della Beatissima Vergine, sia la Concezione dal suo primo istante come vero oggetto del culto" (Virginis Conceptionis festum cum octava, et Conceptionem pro primo instanti …tamquam verum cultus obiectum omni studio).Durante la cerimonia della, in Piazza della Repubblica a Canosa di Puglia saranno osservate le norme sanitarie anti-Covid vigenti.