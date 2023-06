Canosa: Ammissione al Servizio di Asilo Nido Comunali

MODALITA' E TERMINI DELLA RICHIESTA

L'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare Dott.ssarende noto cheper l'ammissione alIl Servizio di Asilo Nido Comunale è rivolto ai/alle bambini/e che, appartenenti a nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia (Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola), alla data di presentazione della domanda abbiano un'età compresa tra i 3 mesi (compiuti entro il 01/09/2023) e i 36 mesi (compiuti entro il 31/7/2024), con lo scopo di favorire la crescita dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita, offrendo opportunità e stimoli che consentono la costruzione dell'identità, dell'autonomia e l'interazione con altri bambini e adulti.Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente online sul portale https://serviziadomanda.resettami.it/ambitocanosa/, dal giorno 19 giugno 2023 fino al 21 luglio, unicamente attraverso SPID, CIE e TESSERA SANITARIA ELETTRONICA. Per ulteriori informazioni e chiarimenti il Segretariato Sociale, sito in via Bovio n.3, è disponibile nei seguenti giorni: - Lunedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00; - Martedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle 16:00 alle ore 17:30; - Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00.