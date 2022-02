Camera di Commercio Bari e BAT: riconosciuta rappresentanza al settore ambulanti

Un apparentamento che ha rappresentato una svolta storica quello tra leUn apparentamento che ha sancito, per la prima volta nella storia del consiglio camerale, il riconoscimento diEsulta ilche sarà presente in Consiglio Camerale in staffetta con il Vice Presidente nazionale FIVA – Confcommercio, il bisceglieseil quale ha dichiarato: """sono felice per tutto il Settore Commercio Ambulante delle Province di Bari e Bat che, per la prima volta nella storia della Camera di Commercio, avranno i loro rappresentanti in Consiglio Camerale. Il Governatore Michele Emiliano, con Decreto nr. 3 del Presidente della Giunta e nr. 47 del 17 febbraio 2022, ha riconosciuto e certificato non solo i numeri di CasAmbulanti, pari a quelli di altre Associazioni cosiddette "storiche", ma ha anche sancito il forte radicamento della nostra Associazione sul territorio pugliese. Essere entrati in Consiglio Camerale è un risultato straordinario ed è la risposta ufficiale ed inequivocabile dell'affermazione istituzionale di CasAmbulanti e di tutto il suo gruppo Dirigente. Dedico questo risultato a tutti gli Associati ma anche a tutti i 16mila Ambulanti di Puglia che meritano questo riconoscimento. Con il collega Andrea Nazzarini, indicato da Confcommercio, abbiamo siglato l'Intesa quindi ci avvicenderemo in Consiglio Camerale per il prossimo quinquennio. Altrettanto felice il Vice Presidente nazionale Fiva-Confcommercio Andrea Nazzarini che ha aggiunto: "con l'amico Savino Montaruli rappresenteremo, in modo coordinato, gli Ambulanti che con tanta sofferenza continuano a resistere di fronte alle difficoltà quotidiane di quello che considero ancora oggi essere il più bel lavoro del mondo. Una sofferenza che abbiamo il dovere di trasformare in speranza. Per il raggiungimento di questo obiettivo lavoreremo in sinergia mettendo come sempre al primo posto l'interesse dell'intera Categoria rappresentata""". Sia Montaruli chehanno ringraziato il Presidente Confcommercio Alessandro Ambrosi per l'impegno profuso affinché si raggiungesse questo straordinario riconoscimento per la Categoria.