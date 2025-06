Ambulanti chiedono interventi a salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità

"Come ogni anno e quest'anno ancor di più a causa di una stagione estiva partita con le temperature al massimo, la categoria degli Ambulanti chiede interventi a salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità." La nota a firma del Presidente CasAmbulanti,inviata ai Prefetti, ai Questori ed ai Sindaci di tutti i comuni di Puglia attraverso ANCI, è chiara e mira innanzitutto a fare opera di prevenzione visto che la condizione di pericolo è a portata di mano. Queste le dichiarazioni di: "non solo laspecie nelle ore più calde della giornata, come invece avvenuto per altre categorie di lavoratori, ma come ogni anno gliuella dei propri familiari e persino dei propri beni ed attrezzature. E' capitato, e capita sempre più spesso, che interi appezzamenti di terreni incolti, di proprietà pubblica o privata, prendano fuoco a causa dell'erba rinsecchita e non sfalciata né trinciata. E' una preoccupazione costante specie in quelleAuspichiamo che venga dato seguito alla legge regionale e vengano fatte rispettare le ordinanze locali affinché proprio i comuni siano rispettosi delle norme e rendano sicuri i luoghi di lavoro cioè le aree mercatali a rischio"