Calici di Stelle 2019 : gran finale sabato 10 agosto

Dopo il successo delle prime due serate, ilsi prepara a sbarcare nel cuore delper il gran finale di. A far da scenario, nella notte di San Lorenzo, alla terza e ultima tappa una location d'eccezione: Masseria Le Stanzie, Strada Provinciale 362, km 32.9, tempio della cultura rurale ed enogastronomica di pregio nel cuore del Salento. A partire dallefino a poco dopo dopo la mezzanotte, un ricco programma accompagnerà i partecipanti in una indimenticabile notte di vino, musica e stelle. Ad attendere turisti ed enoappassionati oltre 60 aziende socie delprotagoniste assolute della serata, che proporranno il meglio della loro produzione dai principali territori vitivinicoli della regione. In degustazione nelle isole d'assaggio soltanto Top Wines del Consorzio: etichette pluripremiate, rinomate in tutto il mondo, e rarità di pregio accompagnate dal racconto dei sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia.Per chi desidera approfondire le eccellenze vitivinicole pugliesi, la degustazione continua nellesempre a cura della FIS Puglia, dedicate ai vini ma anche agli extravergine d'oliva, con masterclass dedicate: tre sessioni da 60 minuti (ore 20.30 | 21.45 | 23.00), nel corso della serata, dedicate ai grandi autoctoni di Puglia con degustazioni di rossi e rosati da. In apertura di ogni sessione anche la degustazione guidata di un Extravergine, per imparare a conoscere e riconoscere le diverse cultivar del territorio, a cura di Buonaterra - Movimento Turismo dell'Olio Puglia. Si impara divertendosi conil gioco che metterà alla prova il talento da sommelier dei partecipanti, invitandoli ad abbinare i descrittori olfattivi ai relativi vitigni autoctoni pugliesi. I nasi più bravi si aggiudicheranno una selezione di vini pugliesi di qualità.Ad accompagnare lele preparazioni a cura del, con una postazione nell'area Evo & Food a cura di un cuoco da un altro territorio: ospite a Supersano saràdi Masseria Torre di Nebbia di Corato. Inoltre, nell'isola degli Evo, a cura disarà possibile degustare e acquistare gli extravergine e i prodotti tipici di due eccellenze della zona,Frantoio Santoro (San Michele Salentino) e l'Azienda Agricola Taurino (Squinzano).Arricchisce la proposta food della serata l'angoloa cura di Casillo, con i lievitati preparati e cotti al momento nello storico forno a legna della masseria. Per la tappa di Supersano i maestri panificatori di Masseria Le Stanzie interpreteranno le farine di grani antichi Casillo secondo la tradizione salentina, con la preparazione della "Mpilla", la tipica pagnottella schiacciata con impasto da lievito madre arricchito con verdure di stagione - pomodori, cipolla, carosella, capperi, origano, peperoncino - una prelibatezza fresca e fragrante caratteristica dell'estate in Salento. Aanche l'acqua sarà un'eccellenza made in Puglia: partecipa infatti alla tappa di Supersano, acqua Orsini, offrendo i suoi prodotti con la presentazione dei sommelier dell'acqua FIS. La serata prosegue poi ballando sotto le stelle cadenti con il trascinante live del gruppo folkche proporrà un repertorio di musiche della tradizione pugliese sul tema del vino.per la un'esperienza unica, pensata per i palati più raffinati. Grandi tavoli conviviali, musica la suggestiva atmosfera delle Stanzie faranno da cornice all'incontro tra i Top Wines del Consorzio e la migliore gastronomia di Puglia, in un esclusivo menù solo su prenotazione, ideato e preparato per l'occasione.La proposta dicon 4 portate che tracciano un sentiero ideale dal nord al sud della gastronomia pugliese, in un inedito quartetto tutto al femminile: al fianco delle cuoche de Le Stanzie Fernanda Mita, Rosanna Mita, Luigina Pecoraro preparerà infatti Nicolaa Longo, di Taverna Le Rune (Torre a Mare - Bari). Accompagna la cena di quattro portate una esclusiva carta degli Evo e dei Vini, riservata ai soli ospiti della cena, una selezione di bianchi e rosati, a cura dellaAd aprire la serata un aperitivo-degustazione sotto le stelle, con i Top Wines nell'isola d'assaggio.Coronano il programma le attività culturali tra vino a cura diNella tappa del 10 agosto,un luogo simbolo della cultura e della civiltà salentina. La struttura è infatti di origine antichissima, antica statio romana situata al centro di un crocevia importante che congiunge l'Adriatico allo Ionio (i porti di Otranto e di Gallipoli) lungo l'antica "via dell'olio". Ma le preziose ceramiche del V-VI secolo d.C., rinvenute nel sito circa un decennio fa, testimoniano l'esistenza nella zona di un piccolo villaggio di età romana, già dall'età tardo antica. Elenco dei Top Wines, carte dei vini e degli Evo, menù e programma completo di ogni serata sono sempre aggiornati sul sito mtvpuglia.it. Tramite il sito è inoltre possibile acquistare in prevendita il Kit degustazione (20 €), che comprende il calice in vetro con la tasca portacalice, un carnet con 8 ticket-degustazione vino, 1 ticket-degustazione food, una confezione di taralli dell'azienda Agricola del Sole e il salvagoccia omaggio di Supermercati Dok e Famila nell'ambito del progetto "Goccia a Goccia", che accompagna le iniziative di MTV Puglia, Buonaterra e La Puglia è Servita in questo 2019. E il guidatore sobrio paga la metà: 10 € comprensive di una degustazione food, per chi vuole comunque godersi la serata senza poter bere vino.Ciliegina sulla torta di questa già ricchissima manifestazione ècon l'apertura speciale, il, di alcune delle aziende socie, per accogliere visitatori ed enoappassionati con un programma di attività collaterali. A nord, da Mazzone a Ruvo di Puglia, la serata inizia dalle ore 19.00 con visite ai vigneti, alla cantina, degustazioni a cura dell'AIS Puglia e la musica popolare della band "Da non perdere poi alle ore 20.00 il laboratorio per imparere ad abbinare il formaggio al vino (Info: 348 259 1858). Atmosfere suggestive, degustazioni gastronomiche e Dj set allieteranno la serata a Crispiano da Amastuola (info: 099 9908025). Dalle ore 21.00 gli enoappassionati troveranno in cantina una piccola sagra, dove sarà possibile degustare specialità gastronomiche in abbinamento ai vini biologici di produzione.il programma di Tenute Emera by Claudio Quarta Vignaiolo a Lizzano (Info: 342 9738931). Si parte alle ore 19.00 con la visita guidata della cantina e a seguire una "Degustazione sotto le stelle", con tasting di 2 vini e menu tipico in abbinamento al costo di € 20.00 a persona su prenotazione.A Manduria, da, il tema della serata sarà inveceIspirato dal connubiopropone una serata "all'americana", con maestri dell'autentico Barbecue americano che prepareranno in diretta dei veri, gustosi sandwich da accompagnare con una incredibile scelta dei vini di produzione e, in esclusiva, due Zinfandel californiani. (info: 392 2206968).è inserita nella programmazione progettuale triennale deldal titoloa valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia", Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività culturali, promosso dall'Assessorato all'Industria turistica e culturale.registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell'accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.CANTINE LE GROTTE - Apricena (Fg) | D`ALFONSO DEL SORDO - San Severo (Fg) | L'ANTICA CANTINA - San Severo (Fg) | TENUTA COPPADORO - San Severo (Fg) | ALBERTO LONGO - Lucera (Fg) || MIRVITA OPIFICIUM ARTE VINO - Minervino Murge (Bt)LA CANTINA DI ANDRIA - Andria | RIVERA - Andria | MASSERIA FARAONA - Corato (Ba) | TORREVENTO - Corato (Ba) | MAZZONE - Ruvo di Puglia (Ba) | LA CANTINA DI RUVO DI PUGLIA - Ruvo di Puglia (Ba) | BOTROMAGNO - Gravina in Puglia (Ba) |PIETRAVENTOSA - Gioia del Colle (Ba) | CANTINA DEI FRAGNI - Sammichele di Bari (Ba) | COPPI - Turi (Ba) | LOSACCO ANGELA / TAGARO- Locorotondo (Ba) | AMASTUOLA - Massafra (Ta) | VARVAGLIONE - Leporano (Ta) | CANTINE DI LIZZANO - Lizzano (Ta) | CANTORE DI CASTELFORTE - Manduria (Ta) | FELLINE - Manduria (Ta) | MASSERIA SURANI TOMMASI WINE - Manduria (Ta) | PRODUTTORI DI MANDURIA - Manduria (Ta) | PLINIANA - Manduria (Ta) | CANTINE SAN GIORGIO - San Giorgio Ionico (Ta) | VETRERE - Taranto | ANTICA MASSERIA JORCHE - Torricella (Ta) | TRULLO DI PEZZA - Torricella (Ta)CARVINEA - Carovigno (Br) | CANTINA DI SAN DONACI - San Donaci (Br) | PAOLO LEO - San Donaci (Br)| DUE PALME - Cellino San Marco (Br) | LE VIGNE DI SAMMARCO - Cellino San Marco (Br) | MASSERIA LI VELI - Cellino San Marco (Br) | MASSERIA ALTEMURA - Torre Santa Susanna (Br)| MOCAVERO - Arnesano (Le) | PETRELLI - Carmiano (Le) | CUPERTINUM - Copertino (Le) | MARULLI - Copertino (Le) | PALAMÀ- Cutrofiano (Le) | CASTEL DI SALVE - Depressa di Tricase (Le) | CANTELE - Guagnano (Le) | COSIMO TAURINO - Guagnano (Le) | CLAUDIO QUARTA - Guagnano (Le) | FEUDI DI GUAGNANO - Guagnano (Le) | AGRICOLE VALLONE - Lecce | APOLLONIO - Monteroni di Lecce (Le) | BONSEGNA - Nardò (Le) | SCHOLA SARMENTI - Nardò (Le) | DE FALCO - Novoli (Le) | CASTELLO MONACI - Salice Salentino (Le) | LEONE DE CASTRIS - Salice Salentino (Le) | TORMARESCA - San Pietro Vernotico (Br) | DUCA CARLO GUARINI - Scorrano (Le) | FIORENTINO - Galantina (Le) | MENHIR - Minervino di Lecce (Le) | MOTTURA - Tuglie (Le)