Blind Challenge: Giro della Puglia in bici

Blind Giro Puglia 2019

Giovedì 30 maggi o : giorno "0" (visita di Bari > trasferta a Palagiano e a Massafra)

venerdì 31 maggio : Inizio del Tour !!! partenza fittizia da Palagiano e partenza ufficiale da Massafra - Bisceglie (Massafra > Martina Franca > Locorotondo > Alberobello > Monopoli > Polignano a Mare > Bari > Molfetta > Bisceglie). Con partenza ufficiale con il Rotary Club di Massafra (100 km in bici)

Sabato 1° giugno : Bisceglie - San Giovanni Rotondo (Bisceglie > Trani > Barletta > Margherita di Savoia > Manfredonia > San Giovanni Rotondo) (103 km in bici)

Domenica 2 giugno : San Giovanni Rotondo - Vieste (San Giovanni Rotondo > Monte Sant'Angelo > Mattinata > Pugnochiuso > Vieste) (84 km in bici)

Lunedì 3 giugno : Vieste - Cerignola (Vieste > Peschici > Vico del Gargano > Rodi > Lago di Varano > Lago di Lèsina > Marina di Chieuti (confine con il Molise) > Poggio Imperiale > San Severo > Lucera > Foggia > Cerignola (cena da Rosario Didonna dall'Osteria "U Vulesce") (95 km in bici)

Martedì 4 giugno : Cerignola - Matera (Cerignola > Canosa di Puglia > Minervino Murge > Castel del Monte > Gravina in Puglia > Altamura > Matera (Rotary Club di Matera)) (95 km in bici)

mercoledì 5 giugno : Taranto - Gallipoli (Taranto > Campomarino > Manduria (visita delle cantine) > Punta Prosciutto > Porto Cesaereo > Gallipoli) (100 km in bici)

Giovedì 6 giugno : Gallipoli - Lecce (Gallipoli > Torre San Giovanni > Pescoluse > Leuca > Santa Cesarea Terme > Punta Palascia (punto più ald est d'Italia) > Otranto > Melpignano (Notte della Taranta) > Calimera > Lecce) (110 km in bici)

Venerdì 7 giugno : Brindisi - Massafra (Brindisi > San Vito dei Normanni > Carovigno > Ostuni > Ceglie Messapica > Cisternino > Martina Franca > Massafra) - (112 km in bici) Fine del tour !!!

Sabato 8 giugno : visita di Massafra e Taranto > trasferta a Ostuni + visita e cena con il Rotary Club di Ostuni

Domenica 9 giugno : mattinata libera a Ostuni > pranzo e partenza per l'aeroporto di Bari

un'associazione che opera per l'autonomia, l'integrazione e la sicurezza di persone cieche ed ipovedenti, organizzando attività e sfide sportive, ma anche cene al buio, ha organizzato un tour in bici (14 persone in totale) dal 30 maggio al 9 giugno 2019 in collaborazione con il Rotary Club che supporterà l'evento. "Sono italo-belga e vivo in Belgio, ma vengo spesso in Italia, soprattutto in Puglia, in particolare a Palagiano dove si trovano i miei zii e cugini - racconta l'organizzatore - La mia famiglia si è trovata in Belgio seguendo mio nonno, che emigrò nel 1955 per lavorare nelle mieniere in seguito all' "Accordo del Carbone" tra Italia e Belgio del 1946 . Nel 1985, la sorella maggiore di mio padre e suo marito sono tornati a Palagiano con la loro figlia . Molti cugini di mio padre si trovano anche lì. C'è un legame forte con la Puglia. Ed è per questo che ho voluto organizzare questo giro della Puglia con alcuni amici di varie associazioni".