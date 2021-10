ASL BT: l'87% dei cittadini ha ricevuto la prima dose di vaccino

Sono 5.899.365 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l' 85,8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.875.536). Sale all'che dall'inizio della campagna vaccinale a oggi ha già ricevuto la. La percentuale di coloro che ha completato il ciclo vaccinale invece è del 75 per cento.In Puglia, i: 2247 in isolamento domiciliare, 155 i ricoverati in ospedale compresi i 21 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva. I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 7566,dei quali (pari all'1%) hanno avuto54 nella Provincia di Foggia; 7 nell'Area Metropolitana di Bari; 7 in Provincia di Lecce; 3 in Provincia di Brindisi; 1 Provincia di Taranto; 0 Provincia Bat; 0 casi di residenti fuori regione; 4 casi di provincia di residenza non nota.