ASBI PUGLIA: "Al mio fianco!"

@asbi puglia

Come ogni, l') promuove laLa spina bifida e l'idrocefalo sono malformazioni congenite che colpiscono il bambino alla nascita, portando ad una vasta gamma di disturbi, tra cui la riduzione della forza muscolare o la paralisi degli arti inferiori, l'incontinenza urinaria ed infezioni del tratto urinario, l'incontinenza rettale, la stipsi o la diarrea. Per questo è importantissima la prevenzione con l'assunzione dell', prima del concepimento e per le prime sette settimane di gravidanza.I Comuni di Bari, Lecce, Brindisi, Foggia, Taranto, Barletta, Nardò, Molfetta, Carlantino, Monteroni di Lecce, Carosino, Bisceglie, Leporano, Trepuzzi,, Presicce acquatica, Torremaggiore, Gioia del Colle, Altamura, Mesagne, Modugno, Bovino, Monte Sant'Angelo, Seclì, Conversano, Galatina, Margherita di Savoia, San Giovanni Rotondo ed Ascoli Satriano hanno aderito alla giornata illuminando le proprie vie, i propri monumenti, i propri palazzi di verde, colorando le città del colore della prevenzione.In occasione della Giornata mondiale, l'associazione ha promossoTroppo spesso assistiamo ad episodi di discriminazione e di diritti dei disabili negati, per cui invitiamo i cittadini e la società civile ad indossare, in occasione della giornata mondiale del 25 ottobre, un. Saranno pubblicate sulla pagina facebooktutte le foto ed i selfie con il nastrino verde. Per questo si invita a mandare le foto col nastrino sui social o all'indirizzo info@asbipuglia.ite quelli che vorranno partecipare