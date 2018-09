Arriva la Fattoria della Coldiretti

Arriva a Bari, alla. Per nove giorni, in occasione dell'82^ Edizione della Campionaria del Levante, la FATTORIA di Coldiretti Puglia allestita sul piazzale 114/a farà vivere alle famiglie e ai visitatori 9 giorni di campagna in città, con un'area dedicata aldalla pasta di grano Senatore Cappelli, alla carne 100% pugliese servita nella braceria e pizza, panzerotti e focaccia autenticamente tricolori, dalla farina all'olio, dal pomodoro alla mozzarella.Un appuntamento per vivere una esperienza unica di vita rurale a domicilio, senza spostarsi dalla città e conoscere il 'racconto' direttamente degli agricoltori sulla loro vita in campagna, masarà anche una occasione unica per scoprireCi sarà ancheche accoglierà i consumatori in erba e le famiglie, l'orto didattico, lo spazio dell'agricosmetica a base di frutta e olio extravergine di oliva, oltre a prove del gusto attraverso l'incontro con il mondo animale e vegetale, in cui i visitatori saranno accompagnati dagli agricoltori e dai futuri 'professionisti' del cibo, gli studenti dell'Istituto Alberghiero Perotti di Bari. Non mancheranno work shop e incontri di approfondimento sui temi caldi dell'agroalimentare, a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo della filiera agroalimentare e dell'università.