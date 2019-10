ANCESTRAL ART arte genera arte

al via il. Per la prima volta nella Città della Disfida L'emozione è grande! Si tratta della prima volta nella città di Barletta, dopo 17 anni di Trani Sposi. Con un brand tutto nuovo che richiama il mondo del matrimonio e la location che lo ospiterà, approda nel Castello Svevo della città della Disfida,rassegna nazionale promossa come ogni anno dalla ML Eventi di Michele Lattanzio. Dopo l'annuncio del cambio di location, a Palazzo della Marra, la conferenza di presentazione dell'appuntamento, in programma da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e degli espositori. Ne saranno 50 in questa prima edizione, dislocate nel piazzale d'armi e nei sotterranei del maniero di Federico II.accompagna i futuri al giorno più importante grazie alle tante aziende specializzate presenti. Così il patron di Wedding Castle, Michele Lattanzio: "Sono felice di tornare a lavorare per la mia città – ha spiegato Michele Lattanzio, amministratore di ML Eventi ed organizzatore di 'Wedding Castle'. Dopo gli anni indimenticabili di 'Trani Sposi' si apre oggi questa nuova avventura grazie al totale supporto dell'Amministrazione Comunale di Barletta. Con 150 gli eventi alle spalle, 50 espositori ed i tantissimi visitatori delle passate edizioni, crediamo di poter apportare un grande valore aggiunto all'economia cittadina. Il mio auspicio è che questo sia solo un punto di partenza al fine di contribuire alla valorizzazione di Barletta, alle creazione di nuove sinergie, allo sviluppo locale. È questo lo spirito di 'Wedding Castle': vogliamo non solo accompagnare i giovani futuri sposi verso il giorno più importante ma costituire un vero e proprio polo di Eccellenze in grado di dialogare, collaborare, promuovere sempre più il matrimonio in Puglia. La Puglia, difatti, è dotata delle migliori Aziende, delle migliori strutture, delle migliori figure, delle migliori professionalità specializzate nell'organizzazione e nella realizzazione del Wedding. Tutto questo genera lavoro, nuove economie, un notevole indotto per la nostra Comunità. Un patrimonio che le Istituzioni devono custodire ed aiutare a crescere.è un esempio in questo: quando pubblico e privato decidono di lavorare a braccetto significa che si è sulla buona strada. Ci aspettiamo la curiosità di tanti per questa prima edizione a Barletta, in una location come quella del Castello, suggestiva, elegante, d'altri tempi. Il suo piazzale d'armi ed il suoi sotterranei si coloreranno di gente proveniente da ogni dove con le sfilate, la musica, gli spettacoli che andranno ad allietare l'evento. Non vediamo l'ora di cominciare, di illuminare i cuori dei nostri visitatori, di fornire loro il meglio, di essere ricordati per aver portato un grande appuntamento nella nostra città". Non mancheranno, naturalmente, le sfilate, l'intrattenimento, la musica, l'arte. Spicca la presenza della poliedrica pittricedi Canosa di Puglia, che partecipa alla manifestazione con uno spazio espositivo delle sue Opere che hanno ispirato gli OPERabiti, abiti da sera in seta, di alta sartoria, pezzi unici, realizzati su misura. L' artista, offre nella magica Sala Rossa del Castello, alle ore 12.00 ed alledilo spettacolo "dove crea atmosfere emozionali di colori, danza , musica, poesia ed operabiti, in collaborazione con lae gli attori Dario Diana ed Armando Merenda. Partner sociale sarà ancora una volta lale forze e di portare l'evento in Città. "Un evento importante che la Città di Barletta è lieta di ospitare , perché il settore delle cerimonie matrimoniali rappresenta un'attività economica in continua espansione, attraverso la quale vengono garantiti anche numerosi posti di lavoro. Siamo convinti che tutti i visitatori, italiani ed esteri, potranno apprezzare la storia e l'architettura del nostro Castello e, perché no, visitare anche Palazzo della Marra e guardare la splendida "collezione de Nittis", oltre ad ogni altra bellezza presente