Alla scoperta del Castello Svevo di Trani

Proseguono le aperture seraliSabato 4 agosto, il Castello sarà aperto dalle ore 20,00 alle ore 22,45. I visitatori potranno immergersi nella magica atmosfera medievale del Castello e della mostra, attualmente allestita al suo interno, dal titolo ", riguardante il celebre trattato che l'imperatore svevo scrisse sulla caccia con i falchi. Ma non solo! In occasione dell'la visita al Castello sarà arricchita da una degustazione di prodotti tipici locali, organizzata in collaborazione conprima realtà di servizi turistici per l'incoming nella provincia Barletta, Andria, Trani , specializzata intradizioni, artigianato e cultura. E non è finita qui! Per la seratasocietà concessionaria del "Ministero per i Beni e le Attività Culturali", che si occupa della gestione integrata dei servizi di accoglienza ai visitatori e didattica museale nei Castelli e nei Musei statali in Puglia, propone unacon inizio. Una serata in cui arte e cibo tradizionali si coniugano perfettamente per fornire una singolare esperienza culturale! Al monumento si accede acquistando il regolare biglietto d'ingresso. La biglietteria chiuderà alle ore 22,15 di sabato prossimo.