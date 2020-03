Al via la campagna #iorestoacasa

La presidenza del consiglio ha adottato, a partire dall'8 marzo 2020, nuove misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nelle cosiddette zone rosse e sull'intero territorio nazionale. In tutta Italia è prevista: la, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;lae degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all''art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (sono quindi inclusi musei, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici). Per far fronte a questa emergenza,, nata spontaneamente sulla rete e rilanciata dal MiBACT, che invita a limitare le relazioni sociali perSono tanti gli artisti(Jovanotti, Chiara Ferragni, Ligabue, Cristiana Capotondi, Tiziano Ferro e tanti altri). che stanno aderendo in queste ore alla campagna ma anche molti musei che stanno postando sulla rete i propri capolavori. I luoghi della cultura dellaaderiscono a questa importante iniziativa promuovendo, tramite l'utilizzo dei social, forme alternative di fruizione ed invitando il pubblico a scoprire da casa i segreti delle loro collezioni.In tarda serata, il premierannunciato l' inasprimento per le norme contro il diffondersi del contagio del. "Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare: ''. Non ci saranno zone rosse o zone gialle, maSaranno consentiti gli spostamenti solo per motivi inderogabili di lavoro, e di salute. E saranno vietati gli assembramenti. Andiamo a estendere il regime di disciplina portiamo la" mentre sulla durata del provvedimento ha riferito che "per quanto riguarda il resto ci manteniamo flessibili, per ora ci manteniamo alla durata già convenuta". Si ferma anche la: ", ha dichiarato tra l'altro il presidente del consiglio .