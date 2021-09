Al via il Mennea Day

Presentata ieri sera a Barletta nella splendida corte di, la manifestazione sportivaÈ decisamente un bel momento per lo sport italiano, ancor più per quello pugliese, in particolare per l'atletica leggera che è tornata sul tetto del mondo grazie ai trionfi delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alla Puglia sono andate ben 5 medaglie: Vito Dell'Aquila, oro nel taekwondo;, oro nella marcia 20 km;, oro nella marcia 20 km; Luigi Samele, doppio argento nella sciabola (individuale e a squadre).Senza dimenticare i successi delle paralimpiadiTokyo 2020C'è grande entusiasmo per la disciplina, forse lo stesso che riuscì a suscitare quel ragazzo del sud che entrò nella leggenda.per celebrare quella che è una giornata che è rimasta scolpita nella storia. Il 12 settembre sarà per sempre il, la giornata che celebra il leggendario(fino al cicloneUn'impresa che non si dimentica. Una prestazione che va ben oltre i confini dello sport. Dopo quarantadue anni, quella leggendaria volata è sempre nei cuori degli appassionati d'atletica e di tutti gli italiani, che del grande Pietro hanno apprezzato l'uomo e il campione. Testimone nobile dello sport e della correttezza nello sport, dello studio, dell'impegno, del sacrificio, della conquista e infine della dimensione di cittadino e protagonista della vita socialeBarletta non poteva mancare nella celebrazione del suo figlio migliore, anche in un periodo complicato come questo a causa delle restrizioni che la pandemia impone., culla di Pietro Mennea.(Fiamme Gialle) èesito del gran lavoro svolto dalorganizzatore dell'evento,ostacolista e velocista con nove titoli nazionali all'attivo,gode dei, oltre che il supporto diper la buona riuscita della kermesse, tra queste "".su un tappeto simile a una pista allestito per l'occasione in piazza Castello, promotore dell'atletica leggera, con all'attivo l'organizzazione di ben 5 edizioni biennali (a partire dal 2010) del Meeting Internazionale del Salto con l'Asta in Piazza -Jumping in the Square, che hanno registrato la presenza di campioni di caratura mondiale.L'anno scorso purtroppo l'evento di Barletta fu funestato dal furto in quel di Bisceglie della pista gommata, proprio alla vigilia della manifestazione sportiva, con tanto di corsa contro il tempo per portare avanti comunque l'iniziativa sull'asfalto di corso Vittorio Emanuele nella città della Disfida. Quest'anno la pista è fornita dal main sponsor Musa Formazione, il polo leader italiano nella formazione e-learning, da sempre a fianco dello sport, anche se l'imprevisto più grande si è chiamato Covid., il consigliere nazionale FIDAL, il presidente del CONI Puglia, la delegata regionale Fisdir, il responsabile organizzativoe il direttore del Gran Galà Salto con l'Asta al Castello. Nel parterre anche la consigliera regionale del CONI, eL'attenzione in conferenza era tutta per l'ospite d'onore, il campione olimpico di Tokyo 2020, che ha mostrato con orgoglio la sua medaglia d'oro, presenti anche, appena atterrati sul suolo pugliese, gli astisti campioni internazionalidalla Svizzera,dalla Repubblica Ceca convicecampione italiano Allievi 2016 del G.S. Avis Barletta, che gioca in casa.di cui ha apprezzato la semplicità e l'eleganza comportamentale, "davvero una bella persona". «Barletta deve molto a Pietro Mennea, - ha sottolineato il primo cittadino della città della disfida - siamo in debito, se la nostra città è localizzata nel mondo è per il nostro campione. Siamo orgogliosi e onorati. In un momento turbolento come questo – ha annunciato - sto seguendo i lavori per lo stadio Cosimo Puttilli, che sarà consegnato a fine novembre. Lunedì sarà pubblicata la gara per l'affidamento in gestione dello stadio che sarà tecnologicamente avanzato, con una pista di atletica straordinaria. Posso annunciare che la mia promessa voglio mantenerla: nel momento dell'inaugurazione vorrei invitare Marcel Jacobs, a cui vorrò conferire la cittadinanza onoraria per le sue dichiarazioni a fine gare olimpiche su Menna che ritiene essere il suo mito, e rinvitare ovviamente Fausto Desalu, che ormai ritengo sia di casa a Barletta».con ben nove titoli nazionali all'attivolo slovenocon un personal best di mt. 5,70; dalla Repubblica Ceca il già citatocon un personal best di mt. 5,55.del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, con un personal best di mt. 5,55;del G.S. Aeronautica Militare con il personal best di mt. 5,55.del G.S. Fiamme Gialle,, personal best di mt. 5,50; dalla Sloveniacon un pb di 5.12.dell'Atletica Cisternino,con un personal Best mt. 4,85,del G.S. AVIS Barletta,– personal best mt. 4,82.per le astiste la già citata, campionessa svizzera che ha partecipato a numerosi eventi internazionali con un suo personale di mt. 4,35;dell'Atletica CUS Perugia, argento Assoluti Indoor 2018 e campionessa regionale umbra e personal best mt. 4,25;della SSD Nissolino Sport che ha più volte ha vestito la Maglia Azzurra, ultimamente agli Europei U23; terza under 20 di sempre italian personal best mt. 4,20;che milita nel G.S. Fiamme Gialle con un personal best mt. 4,15.dell'Alteratletica Locorotondo, che più volte ha vestito la maglia azzurra in gare Internazionali, il suo personal best è di mt. 4,20.Ci sono tutti gli ingredienti per una grandissima festa all'insegna dello sport presente e futuro. Il giusto modo di ricordare, salutare e celebrare Pietro Mennea, campione tra i campioni, simbolo di un'Italia sportiva con la voglia di riscatto che fonda la sua fede in un principio: la fatica, il sudore, l'impegno e la tenacia non sono mai sprecati. Valori in cui si identificano sicuramente gli organizzatori e i partecipanti di questo evento.Barletta non dimentica mai il suo figlio migliore, freccia del sud, eroe positivo nella vita e nello sport che ha reso celebre la città di Barletta nel mondo.