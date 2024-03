Verso la “Giornata Mondiale della salute orale”

Diffondere la cultura della prevenzione è fondamentale per restare in buona salute ed è per questo che in occasione della "Giornata Mondiale della salute orale", in calendario, si terrà un incontro a tema auogo presso la sala "Dea Ebe" de "Lo Smeraldo Ricevimenti di Lusso in Puglia". L'evento, dalle ore 09:00 alle ore 12.30, gode del patrocinio degli Assessorati alla Cultura e agli Eventi del Comune di Canosa, su proposta della consigliera comunale dottoressain veste di organizzatrice-relatricePer i saluti istituzionali interverranno: il sindaco di Canosa, l'assessore alla Cultura,e l'assessore agli eventiA relazionare saranno l'igienista dentale, dott.ssae l'odontoiatra, dott.. Tra gli obiettivi di questo incontro-confronto, che vedrà la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, far conoscere maggiormente tematiche relative alla cura della salute orale. Durante il convegno, verranno affrontati anche argomenti relativi agli effetti negativi che possono provocare il fumo, l'alcool, i piercing nella cavità orale. Al termine, ogni studente riceverà un kit di igiene orale.