Suor Angela Gugliotta è tornata alla Casa del Padre

Stamane è tornata alla Casa del Padre, all'età di 68 anni. Nata a Muro Lucano il 7 aprile 1951, all'età di 18 anni è entrata a far parte della. A 22 anni ha emesso i primi voti e nel 1978 si è consacrata al servizio del Signore. Laureata in Teologia presso la Pontificia Facoltà Gregoriana di Roma, ha operato con stile, diligenza e serietà, ricoprendo quasi sempre gli incarichi di docente e superiora. Ha fatto parte del Consiglio generalizio per vari anni. Nel 2015 giunge a Canosa di Puglia(BT), come superiora, vivendo la sua missione con amore e dedizione, luce intellettuale e spirituale. Dopo due anni, a causa di improvvisa malattia, è trasferita presso l' Istituto Ss. mo Nome di Gesù di Molfetta, fino ad oggi 10 settembre 2019, giorno in cui è tornata alla Casa del Padre, munita dell' assistenza delle consorelle e dei fratelli Vito, Vincenzo e Maria.Una donna innamorata del Signore e della Chiesa, nello spirito francescano. Il Signore le doni la pace dei giusti. Una testimonianza per Canosa che non deve essere mai dimenticata, offriamo a lei la nostra preghiera alla misericordia del Signore, credenti nella vita eterna e nella resurrezione. Ora i suoi piedi scalzi di Francescana percorrono i sentieri del Paradiso nella luce dei Santi di Dio, dove canta le lodi Francesco d'Assisi. Addio Suor Angela e così sia.