Si torna a scuola

verificate le condizioni di percorribilità delle strade comunali e in considerazione delle operazioni di salatura che avverranno questa notte e nelle prime ore di domani mattina sia delle strade che delle zone antistanti gli accessi agli istituti scolastici, sentita anche la Prefettura,comunica che non sussistono sufficienti motivazioni per sospendere le attività didattiche nella giornata diProrogato fino alle ore 7,00 di mercoledì 28 febbraio ilfuori dai centri abitati nel territorio dellaa causa dei rischi per la circolazione dovuti al calo delle temperature nella notte e al ghiaccio sulle strade.Sono esentati dal divieto i mezzi utilizzati per interventi urgenti e di emergenza, per esigenze di soccorso, di protezione civile e di tutela dell'ambiente, di manutenzione stradale e in servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, per il trasporto delle frazioni biostabilizzabili, per il trasporto del gpl destinato ai rifornimenti, per il trasporto del materiale elettorale, per il trasporto del sale, delle derrate alimentari, dei mangimi destinati agli allevamenti di bestiame, del materiale destinato a cicli continui di produzione industriale.