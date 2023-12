Prevenzione del Diabete : a Canosa, il Camper della Salute per lo screening gratuito

Ritorna ail, grazie all'all'Associazione Italiana Lions per il Diabete, al Lions Club Murgia Parco Nazionale e al Lions Club Minervino Murge "Boemondo D'Altavilla", che in questi mesi ha girato l'Italia per fare screening e richiamare l'attenzione sul"una malattia spesso misconosciuta". Secondo la definizione dell'ilcaratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia), dovuta a un'alterata quantità o funzione dell'insulina. L'insulina è l'ormone, prodotto dal pancreas, che consente al glucosio l'ingresso nelle cellule e il suo conseguente utilizzo come fonte energetica. Quando questo meccanismo è alterato, il glucosio si accumula nel circolo sanguigno»."""La lotta al diabete è una delle grandi sfide mondiali che Lions International ha fatto proprie – ha dichiarato il segretario nazionale dell'Associazione LIONS for Health ODV,nella presentazione dell'iniziativa per la prevenzione del diabete - negli oltre 210 paesi del mondo in cui è presente. Secondo alcuni dati pubblicati, si prevede che entro il 2025 avremo oltre 700 milioni di diabetici. In Italia è affetto dalla malattia 8,5% della popolazione adulta, con punte fino al 20% di cittadini oltre i 70 anni. Da questi numeri scaturisce sempre più chiaro che il diabete rappresenta una delle maggiori emergenze sanitarie del nostro tempo. Ogni anno noi Lions, proponiamo incontri e dibattiti rivolti alla comunità con l'intento di fornire informazioni e aggiornamenti su come curare e prevenire nel miglior modo possibile questa diffusa malattia."""Ilsosterrà ina partire dallediper eseguire lonell'ambito delle iniziative del mese per la prevenzione del diabete, con l'obiettivo tra gli altri, di offrire alla comunità la possibilità di controllare in modo semplice, veloce e praticamente indolore il livello della loro glicemia.