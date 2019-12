Nella Bat uno sportello dell' ente bilaterale dell’artigianato pugliese

Una convenzione che consentirà a lavoratori, imprenditori e professionisti della Bat di avere a portata di manoÈ stata siglata nei giorni scorsi tra lo stesso ente e il Future center di Barletta di cui fa parte, insieme ad altre organizzazioni sindacali e datoriali, laSarà in sostanza uno sportello distaccato dell'Ebap che sorge a pochi passi dalla zona industriale nella sede del Futuce center di viale Guglielmo Marconi. Nella convezione è stato stabilito che il Future center, nato con il compito dimette a disposizione gratuitamente dell'Ebap dei locali presso la propria sede perche a sua volta si impegna a dotare questi spazi del necessario per renderli fruibili per imprese e lavoratori. La convezione è valida fino ad ottobre del prossimo anno.(non coperti dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)Inoltre, eroga numerose prestazioni negoziali per imprenditori e lavoratori. Per lahanno siglato la convenzione il segretario generaledella"Siamo felici di aver dato il nostro contributo in questa fase di attivazione nella Bat di uno sportello dell'ente bilatelare dell'artigianato di Puglia mettendo a disposizioni spazi del Future center che così continua ad assolvere esattamente al suo ruolo, quello di favorire le politiche di sviluppo offrendo appunto, come in questo caso, servizi in un territorio a forte vocazione artigianale. Nella Bat ci sono tantissime piccole e medie imprese oltre che aziende artigiane, Un tessuto produttivo nel quale non poteva non essere presente uno sportello simile dedicato ai lavoratori del settore", commenta, segretario generale Cgil Bat.