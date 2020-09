Mirvita aderisce a "Cantine Aperte in vendemmia”

aderisce anche quest'anno allapromossa dal. Nella giornata di domenica 4 Ottobre, "apriremo le nostre porte agli appassionati del vino e dell'arte, ai turisti, agli operatori del settore e ai giornalisti" - Riferiscono gli organizzatori - .rappresenta un innovativo e coraggioso progetto nel contesto enologico nazionale ed internazionale che si ispira a, corrente artistica di inizio Novecento, dovePerin calendario dha elaborato un ricco programma, con le attività che avranno inizio alle ore 10.00 e si concluderanno alle ore 21.00:: Inizio attivitài ogni 45 minuti. Visita guidata alla Cantina ogni 45 minuti.Mini corsi di degustazione con fondamenti e metodologie di approccio basilare all'analisi sensoriale in tre sessioni giornaliere (è richiesta la prenotazione anticipata a info@tordefalchi.com).da prenotare entroSi effettuerà solo se ci sarà un adeguato numero di prenotati, sarà composto da antipasto, secondo con contorno, frutta, dolce e caffè, acqua in abbinamento a una selezione dei nostri vini e servito al tavolo.Ore 15.00: Ripresa attività di visita guidata ai vigneti e tour cantinaOre 17,30: concerto in collaborazione cona cura degli Archetti Stravaganti Ensamble di giovani musicisti diretti dai maestri Paola Rubino, Alessandro Fiore, Elia Ranieri, Clelia Sguera con musiche di Mozart e Vivaldi. (contributo € 5,00)Ore 21.00: Chiusura attivitàLa degustazione dei vini aziendali prevede un contributo di € 5,00 per l'acquisto del calice. Il light lunch ha un costo di € 25,00 a persona. E' necessaria la prenotazione. Contributo concerto € 5,00. Per ulteriori informazioni sulle attività e per prenotazioni :via e-mail a info@tordefalchi.com o telefonicamente al +39 334-5631352 / +39 347-6581043pressoin Contrada Montelarosa-Lamalunga, sarà possibile acquistare in loco i vini della cantina anche come regalo in occorrenza delle prossime festività.