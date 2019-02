MEMORIA DELLA MORTE DI SAN SABINO

Entrano nel vivo le celebrazioni per la memoria della nascita al cielo "del nostro Santo Patrono Sabino", avvenuta"Carissimi, anche quest'anno, come accade ormai da secoli, vogliamo dare risalto al giorno in cui ricordiamo la morte del nostro Santo Patrono. Oltre a coinvolgere tutte le Comunità Parrocchiali e i sacerdoti della nostra città, quest'anno vogliamo dare una impronta vocazionale alla Novena: pregheremo il Signore affinchè continui a chiamare e donare alla Sua Chiesa Pastori secondo il Suo Cuore". Hanno dichiaratoparroci dellanella presentazione del programma della Novena di preparazione e della Festa:interverrà la comunità Parrocchiale di S. Teresa del Bambin Gesù sul tema ", la Parrocchia Gesù, Giuseppe e Maria sul tema ": Santa Messa presieduta dattore del Seminario Vescovile di Andria.alle ore 7.00; 8.30; 9.30; 19.30.Alle, Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.zae concelebrata dai Sacerdoti della città.Ore 17.30: Celebrazione dei Vespriche percorrerà alcune strade cittadine tra le quali quelle della Parrocchia della Beata Vergine del Rosario, come segue:, Corso San Sabino, Piazza Vittorio Veneto, Via Imbriani, Via A. Fornari, Via Carlo Alberto, Via G. Pascoli, Via P. Toselli, Piazza A. Petroni, Vico Saati, Via Dogali, Via C. Alberto, Via M. R. Imbriani, Via San Pietro, Via Intra, Via C. Goldoni, Via M. R. Imbriani, Piazza V.Veneto, Corso San Sabino, Basilica Cattedrale San Sabino. Seguirà la Celebrazione Eucaristica.Alle ore 20,30 presso l'area mercatale di piano San Giovanni, lo spettacolo deia cura di Pirotecnica S.Rita:ore 20.00,a cura del