La Via Francigena del Sud è finalmente realtà

Via Francigena, Franchigena, Francisca o Romea,

ha votato all'unanimità l'approvazione del tratto da. Per la prima volta nella sua storia,In questo contesto l'Assemblea dei soci di AEVF si è espressa formalmente e all'unanimità sull'in una sala pienissima di amministratori, sindaci e operatori di tutte le Regioni interessate da questoPresenti all'assemblea Il presidente ell'AEVF,il direttore,e i sei membri del collegio dei vicepresidenti:(Canterbury, Kent),(Champlitte, Bourgogne-Franche-Comté),(Orsières, Vallese),(Orio Litta, Lombardia),(Firenze, Toscana),(Bari, Puglia). Ospite d'onore, presente in sala il Sindaco di Canterbury, RA fare gli onori di casa, l'Assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Puglia,"Ringrazio il Presidente Tedeschi e tutta l'Associazione per aver dato fiducia alla Puglia.Le Regioni del Sud, andando contro ogni stereotipo, si sono organizzate, coordinate e hanno camminato insieme per raggiungere la meta ambiziosa della certificazione del Consiglio d'Europa. Non è stato facile, ma un lavoro lungo e capillare che talvolta, però, ci ha consentito di scoprire porzioni di territorio meno note persino a chi lo vive, ma che sono estremamente preziose e che, in questo modo, avranno modo di riscattarsi, di diventare crocevia di viaggiatori per tutto il mondo.Altrettanto significativo è il legame con il resto d'Europa che speriamo sia sempre meglio attrezzato sino a Santa Maria di Leuca, proiettandoci verso Gerusalemme attraverso il Mediterraneo a cui dobbiamo restituire il ruolo di culla della civiltà e della spiritualità ".Un giorno importante anche per, direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione e vice presidente dell'AEVF: "Un passaggio importante questa Assemblea Europea delle Vie Francigene, un momento storico che non era mai accaduto al Sud attraverso il quale potremo andareOggi 170 soci si sono espressi per la certificazione del percorso che da Roma finirà a Santa Maria di Leuca per altriDopo questo voto, agli inizi di aprile potremo andare a Lussemburgo al Consiglio d'Europa per ottenere il sospirato riconoscimento di questo ultimo tratto".Laè parte di un fascio di vie, dette anche vie romee, che dall'Europa occidentale, in particolare dalla Francia, conducevano nel Sud Europa fino a Roma e di qui proseguivano verso la Puglia, dove vi erano i porti d'imbarco per la Terrasanta, meta dei pellegrini e dei crociati. Il prossimo appuntamento sarà ai