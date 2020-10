La via dell’Arte e della consapevolezza emotiva: “riconoscersi”, ci rende liberi

coordinamento dell'Associazione Culturale di, gestito dallaè attenta al benessere psicologico dell'essere umano, attenta alle varie forme di comunicazione che possono aiutare a fluire e ad assumere le forme più congenialipiù profondo. "Tutto passa attraverso la consapevolezza emotiva. Tutto passa attraverso lo sviluppo dell'intelligenza emotiva. E' compito dell'Arte e di tutte le sue forme, sublimare l'emozioni: i nostri elementi costitutivi. E' grazie ad essa che riusciamo ad ascoltare le voci delle nostre emozioni, mentre parlano di noi; a sviluppare l'empatia; ad uscir timidamente dalla nostra confort – zone; ad avvertire quel forte senso di unione e rispetto con l'ambiente circostante." Ed è per questo che laconsapevole dell'importanza della comunicazione, ha fortemente volutoIl, alle, in occorrenza del, si terrà apresso la sede di LAST1372, in via Crispi n.13, il: "Il mio nome d'arte e Poesia – scarabocchi zen e metodo caviardage" a cura dellaPsicologa e Arteterapeuta, Formatrice Leader in Metodo Caviardage nella didattica scolastica e nella relazione d'aiuto. Ed in tale occasione, saranno presentate tutte le iniziative previste per l'intero anno con la relativa calendarizzazione. Si partirà con un ciclo annuale didestinato a chi desideri lavorare su sè stesso per una maggiore auto-consapevolezza attraverso forme di espressione artistica plastico-pittorica e scrittura creativa; si proseguirà con(r) con corso base aperto a tutti coloro che sono interessati a cimentarsi con lacorso di primo livello nella didattica scolastica destinato ad insegnanti ed educatori per imparare ad avvalersi dell'apprendimento emotivo nella didattica scolastica e corso di primo livello nella relazione d'aiuto, con annessa mostra fotografica, destinato a tutti gli operatori della relazione d'aiuto, come prezioso e versatile strumento di lavoro. Gli incontri si terranno nel pieno rispetto delle normative anti contagio COVID-19.