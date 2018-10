L'Università della Terza Età "Ovidio Gallo" inaugura l'anno accademico

L'di, che promuove e realizza programmi culturali per il territorio in cui opera, inaugura il suo, con la presentazione che si terràallepresso la, in Via Muzio Scevola, nr. 20. Al contempo si invitano quanti vogliono "partecipare alle sue nobili finalità di promozione culturale e sociale per rendere la nostra vita più ricca di tante attività di volontariato e di nuovi interessi umani" come ha dichiarato il Presidente dell'Associazione "Università della Terza Età – Ovidio Gallo" di Canosa di Puglia,nella presentazione della cerimonia inaugurale. L'Anno Accademico sarà pieno di tante iniziative culturali con corsi di teatro, di letteratura italiana, di lingua inglese, di informatica per computer e tablet, di corsi di attività motoria, corsi di ballo, attività musicale con il, di medicina preventiva, di vernacolo canosino e di tante visite culturali per tutto il Territorio Nazionale. In tale circostanza, alla presenza delle autorità cittadine e di tutte le associazioni culturali presenti sul territorio, sarà presentato il programma del nuovo Anno Accademico dalche per l'occasione rinnova l'invito a partecipare con l'entusiasmo di sempre .