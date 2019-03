L'agricoltura sempre più rosa

Sono più dirivela, che stanno portando in Puglia una ventata di innovazione con professioni antiche, ma riviste in chiave moderna, in agricoltura, silvicoltura e pesca.e cresce anche il numero di agriturismi in rosa (+ 3,7%), passati da 286 a 305 in Puglia, a dimostrazione di quanto le imprenditrici siano riuscite, aggiungea cogliere al massimo le opportunità offerte dalla multifunzionalità in agricoltura. "In provincia di Lecce sono quasi 3mila le imprenditrici agricole – ricorda– che manutengono il territorio e sono una risorse per l'economia enogastronomica e ricettiva del Salento. Sono poche le donne impiegate in agricoltura che hanno un genitore che opera nello stesso campo e ciò vuol dire che non è un lavoro ereditato o un ripiego occupazionale, ma un mestiere scelto. Una scelta portata avanti per reale passione, ma anche per spirito imprenditoriale, come testimoniato sovente da fatturati importanti", ha detto, alla platea rigorosamente 'rosa' riunita nella Sala del Teatrino dell'ex Convitto Palmieri.Tante le storie personali e di lavoro raccontate da, Docente di Unisalento,Fondatrice di 'Made in Carcere' eChef 'Alex Exclusive Restaurant', per tracciare percorsi di futuro grazie all'esperienza e alle sfide vinte da donne di successo in settori diversi da quello agricolo. "Nella attività imprenditoriale – ha detto- lea contatto con la natura assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità diventando protagoniste in diversi campi, dalle attività di educazione alimentare ed ambientale con le scuole ai servizi di agritata e agriasilo, dalle fattorie didattiche ai percorsi rurali di pet-therapy, fino agli orti didattici, mercati di Campagna Amica e l'agriturismo. Del resto parlo per esperienza personale, perché sono sempre stata così innamorata degli ulivi da aver cambiato vita, abbandonando la professione di avvocato per dedicarsi agli uliveti di famiglia a Santa Tecla, nel cuore dell'Aspromonte, trasformando il dovere in "amore" nella mia splendida terra, la Calabria"."La sfida di lavorare in agricoltura in momenti così difficili, su un territorio che vive una emergenza nazionale qual è la Xylella – ha ammesso- può sembrare una odissea insuperabile. Non è così per le nostre donne che hanno fortemente voluto un confronto per andare oltre la Xylella, profilare tracce di futuro e di speranza, attingendo al bagaglio personale e professionale di altre donne, docenti, chef, attrici, ma anche di imprenditrici che dal sociale all'agriturismo hanno superato ostacoli di ogni natura con grinta e idee vincenti"."Le donne che lavorano in campagna dichiarano di percepire una soddisfazione rilevante da tale occupazione – ha aggiunto la– e oggi l'agricoltura è donna, con le grandi opportunità date anche dall'agricoltura sociale, dall'agriturismo e dalla vendita diretta. L'aumento del numero delle donne ai vertici delle aziende agrituristiche o impegnate nella vendita diretta, come dimostrato dalla grande partecipazione a Mercati di Campagna Amica, agriturismi e Botteghe, fotografa la capacità delle imprenditrici di affacciarsi in modo concreto e nuovo all'agricoltura multifunzionale".