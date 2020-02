In scena "Una famiglia all'improvviso"

Sarà l'ad ospitare lo spettacolo teatraleche andrà in scena allediLo spettacolo è prodotto e promosso dalla– Dipartimento di Salute Mentale: Direttore dottor G. Barrasso – Centro di Salute Mentale "Prevenzione Psichiatrica":Direttore dottor F.Iovino. La regia è stata diretta dal musicoterapeuta M°con la collaborazione di Mariarosa Rubino, Concetta Giuliano, Mimmo Sassi,Valeria Sassi, Christian Riefolo e degli operatori della C.R.A.P. di Minervino Murge. L'evento è patrocinato dal Comune di Minervino, la ASLBAT e dalla Dymphna's Family - Edizione Italiana della Rivista Europea sullo IESA. La rappresentazione, giunge al termine del percorso progettuale finanziato dalla ASL BAT volto alla promozione e alla divulgazione del progetto "Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti Sofferenti di disturbi psichici - I.E.S.A.- ." inteso come pratica di accogliere presso il proprio domicilio persone in difficoltà non legate da vincolo di parentela, offrendo uno spazio abitativo dedicato e integrandole nelle proprie relazioni familiari.Ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere.