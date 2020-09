Il Colonnello Mattiace è il nuovo comandante del Gruppo G.di F. Barletta

Nella mattinata odierna, inpresso la Caserma, ha avuto luogo, alla presenza dell'avvicendamento altra iled ilassumerà l'incarico didopo tre anni di intensa attività in territorio pugliese caratterizzati da un forte impegno nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata ed a ogni forma di traffici illeciti. Motivare e coinvolgere le risorse umane, valorizzando il ruolo istituzionale fra gli attori preposti alla tutela della sicurezza economica e finanziaria, sono stati per ili punti di riferimento per consolidare il ruolo delle Fiamme Gialle nel nord-barese. Gli subentra, di origine pugliese, plurilaureato ed in possesso del Master di 2° livello in "Comunicazione Istituzionale" conseguito presso L'Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma. L'Ufficiale, che nel corso della carriera ha prestato servizio in Reparti ad alta proiezione operativa e di direzione strategica, maturando esperienze professionali in ambito fiscale, societario, fallimentare, penale comune e penal tributario, proviene dal Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza dove ha assolto all'incarico di Capo Ufficio Pianificazione, Programmazione e Gestione di Controllo. Ha svolto attività di Docente in materia di "Frode fiscale e accessi bancari" presso l'Università degli Studi di Bari, in Master di II livello ed in numerosi corsi di qualificazione nei confronti di personale del Corpo.