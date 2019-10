Il Cammino di Santiago a Canosa

Via Francigena,

Franchigena, Francisca o Romea:

A poche ore dall'approvazione all'unanimità delda parte dell'riunitasi aè giunta quest'oggi auna delegazione deldi Santiago della Sezioneguidata daldopo aver percorso a piedi i tratturi da Barletta, a Canne, la tappa di ristoro presso la sede della loco Pro Loco e raggiungere poilungo un percorso di 40 km circa. Si tratta del sesto pellegrinaggio degli Amici di Barletta preceduto dalla celebrazione della Santa Messa di ieri con la benedizione dell'opera pittorica dell', barlettana, che raffigura l'La partenza da Barletta ha avuto origine dell'antica, che evoca la via e il cammino di Santiago (San Giacomo) de Compostela, con cui abbiamo riscoperto le comuni radici sabiniane tra Canosa e Barletta, già suggellate dal Parroco di Barletta Don Savino Lattanzio. Dal buio dell'alba di una domenica di sole sono giunti dal tratturo interno di Canne a Via Agli Avelli, accolti dal, diligente nei preparativi e nella condivisione della sosta, patrocinata anche dalCi siamo soffermati presso laal bivio del Camposanto, dove è approdato anche il Crocifisso portato in mano dai viandanti, in una domenica che celebra la Giornata Mondiale Missionaria con Papa Francesco. Alcuni pellegrini sono giunti anche da Manfredonia. Era presenti all'accoglienza tra gli altri, il consigliere comunaleche ha curato un servizio fotografico e una pattuglia dellaper la sicurezza ai viandanti provenienti da Canne ripercorrendo Via Canne (oggi Matteotti) per giungere al Palazzo di Città e alla sede dellaper una sosta ed un ristoro curato dalle donne del Consiglio Direttivo. Riscoprendo leanche Lui verso la Grotta dell'Arcangelo sul Gargano nel VI secolo e edificatore, nondum episcopus (non ancora Vescovo) a Barletta del tempio aperto ai(viandanti) di qualsiasi cultura e religione, abbiamo presentato lacon le impronte lasciate dai pellegrini sul portale marmoreo della Cattedrale di San Sabino e sulle pietre sacre della Chiesa di Santa Caterina, che riporta l'incisione indelebile della Triplice Cinta dei Templari.Poi i viandanti hanno ripreso a camminare verso Minervino per raggiungere la Grotta di San Michele, "spelunca" benedettina che legava Canosa e Minervino, come abbiamo riscoperto con la pergamena di Montecassino. Condividiamo e uniamoci a. Sentirsi viandanti a piedi ci aiuta a prendere coscienza di una vita che scorre in fretta, in macchina, perdendo i passi del cuore. Percorrere a piedi le vie di campagna ci fa riscoprire i silenzi, le voci della natura, i colori, i profumi, i paesaggi, le storie, gli aspetti del creato e dell'ambiente da tutelare. Capita anche di incontrare gente sconosciuta e di salutarla con la voce dei nostri padri: "salve!". Salve! Salute a Voi Amici del Cammino di Barletta sullaLa storia continua e si tramanda e rivive nei passi affaticati, sudati, ma che lasciano l'impronta sulle vie della civiltà e dell'umanità.