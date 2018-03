Forza Italia secondo partito a Canosa

Grande successo ottenuto daa Canosa di Puglia(BT) essendo stato il secondo partito più votato in città con bencontribuendo in termini numerici al risultato positivo di."- Esordisce così il segretario cittadino di Forza Italiaa margine della tornata elettorale che prosegue: "Un grazie a tutto il direttivo di Forza Italia Canosa e ai militanti del Partito per l'impegno profuso in questa campagna elettorale, durante la quale abbiamo incontrato tanti cittadini e li abbiamo sensibilizzati circa l'importanza del voto. In particolare per noi, nuovi dirigenti della sezione locale, è stata un'esperienza faticosa ma gratificante, che pur avendo sottratto tempo alla famiglia, allo studio e agli affetti, ha dato i suoi frutti. Ora siamo pronti per preparare ed affrontare nuove sfide elettorali, senza la paura della prima volta, perché analizzando i flussi elettorali, il gruppo che ha sostenuto la mia segreteria, ha dimostrato di avere una grande forza." Il segretario cittadino di Forza Italia,"Spero che tanti ancora si uniscano a. Grazie di cuore a tutti i miei concittadini!Forza Italia Canosa avanti tutta".