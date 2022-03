Donazione di sangue e plasma: prospettive e opportunità in Puglia

Il mondo ecclesiastico, istituzionale, accademico e associativo in rete per lanciare un appello e costruire insieme nuovi percorsi di solidarietà. Il, chiama dunque a raccolta tutti coloro che possano diventare attori diretti nel progetto di rinvigorimento nelle donazioni di sangue: "I bisogni trasfusionali ormai non sono più legati alle semplici emazie. Abbiamo sempre più bisogno di donazioni in aferesi, fondamentali per l'estrazione del plasma e dunque per la produzione di farmaci salvavita. Ci sono troppi pazienti che legano le loro speranze di vita a questi piccoli gesti che devono diventare parte del nostro quotidiano. Questo fabbisogno, che cresce di giorno in giorno a fronte di un numero di donazioni ancora troppo esiguo per farvi fronte, non può essere sottaciuto. Né sottovalutato".Ed è per questo motivo che, nell'ambito", personalità del calibro di, dell'dele dele di illustri medici trasfusionisti,. Presente anche il"Per la prima volta nella storia è stata superata la quota delle– continua il-, ma questo non ci deve tranquillizzare. Anzi, la crescente sensibilità dei territori al bisogno di donazioni dev'essere per noi un maggiore stimolo all'avvicinamento soprattutto dei più giovani alla cultura della donazione. Saranno loro i dirigenti del domani e per loro vogliamo avviare un percorso caratterizzato da procedure meno burocratiche e verticistiche".Non da ultimo, la scelta della location:- cuore della formazione degli studenti in Medicina – è il luogo in cui convivono formazione e degenza. Sono sempre meno i giovani che scelgono di seguire la medicina immuno-trasfusionale. "E speriamo – conclude Nacci – che questa importante giornata possa indirizzarli versostrade purtroppo poco battute".alleMons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo Metropolita Bari-Bitonto; Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia; Antonio Decaro, Sindaco della Città di Bari; Stefano Bronzini, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Alessandro Dell'Erba, Presidente Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Vincenzo Manzo, Presidente Nazionale FRATRES.alleAngelo Ostuni, Direttore Centro Regionale Sangue SRC Puglia; Michele Scelsi, Direttore Dipartimento Medicina Trasfusionale ASL Bari; Domenico Visceglie, Direttore SIMT "Ospedale Di Venere" ASL Bari; Massimo Marra, Presidente Nazionale C.I.D.P. Associazione italiana dei pazienti di neuropatie disimmuni; Antonella Caroli, Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Ass. Terr. – Rapp. Ist. e Capitale Umano S.S.R. – Regione Puglia. Modera, Consulente Sanitario Fratres Puglia