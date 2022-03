Covid: modifiche al calendario di apertura hub vaccinali

La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 50,8%, 15,3 punti sopra la media nazionale che invece è del 35,5%. Il 45% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. La terza dose/richiamo per l'intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 74% (+3,7% della media nazionale). In Puglia, inoltre, i vaccinati over 50 sono 1.673.962, su un totale di 1.788.776 pari al 93%.Nella Asl Bt fino a oggi sono state somministrate 860.720 dosi di vaccino. In particolare le prime dosi sono 325.520, le seconde 313.420 e le terze 221.758. Il Dipartimento di Prevenzione insieme con i responsabili delle unità operative alle quali afferiscono i pazienti fragili stanno valutando, caso per caso, la somministrazione della quarta dose. Da lunedì 14 l'hub vaccinale di Bisceglie sarà chiuso: resta attivo il punto vaccinale dell'ufficio di igiene presso il Poliambulatorio "Don Pierino Arcieri"Di seguito il calendario, in vigore da lunedì 14 marzo, con orari e giorni settimanali di apertura degli hub vaccinali presenti nelle dieci città della provincia BAT. Si precisa, inoltre, che sempre a partire dal 14 marzo l'hub vaccinale PalaDaVinci di Bisceglie verrà restituito all'Amministrazione Comunale e che, pertanto, il prosieguo delle attività vaccinali, previste per la campagna anticovid, si svolgerà presso il Poliambulatorio "Don Pierino Arcieri" via degli Aragonesi - piano terra negli ambulatori vaccinali SISP.ANDRIAAperto lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12:30.BARLETTAAperto lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12:30 e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18,00.TRANIAperto lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12:30 e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18,00.BISCEGLIEAperto martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.MARGHERITA DI SAVOIAAperto martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18,00.MINERVINO MURGE – Hub Vittorino da FeltreAperto sabato 19 marzo dalle ore 9,00 alle ore 12:30.SAN FERDINANDO DI PUGLIAAperto mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18,00.SPINAZZOLAAperto domenica 13 marzo e domenica 27 marzo dalle ore 9,00 alle ore 12:30.TRINITAPOLIAperto mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18,00.Si ricorda, infine, che chi ha già effettuato una prenotazione nelle giornate di chiusura degli hub nel mese di marzo sarà richiamato e ricollocato nelle giornate di apertura oppure, in caso di difficoltà a spostare la data di prenotazione, i cittadini potranno recarsi liberamente agli hub vaccinali nelle giornate di apertura indicate.