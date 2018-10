Si terrà, presso l'a partire dalle, l'evento di rendicontazione sociale del progetto di divulgazione scientifica per le scuolepromosso dall'Istituto Pasteur Italia, in collaborazione con il Miur, l'Assessorato regionale all'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale. Nell'ambito del progetto,allestiti e utilizzati negli istituti scolastici che hanno aderito al progetto.è il progetto durato quasi due anni per la promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado coinvolgendo gli studenti con iniziative hands-on, basate sull'esperienza diretta."Le postazioni donate dall'Istituto Pasteur sono situate all'interno delle aule scientifiche degli istituti comprensivi e delle scuole superiori coinvolte nell'iniziativa, ma saranno aperte a tutta la comunità scolastica del territorio. – afferma l'assessore con delega all'Istruzione– Questa iniziativa vede protagonisti il Polo 1 di Copertino, l'IC "Elisa Springer" di Surbo, l'IISS "Giannelli" di Parabita e il Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Maglie e il Comune di Andrano, che ha ospitato anche quest'anno la "Festa della Scienza", per la divulgazione della cultura scientifica tra i più piccoli, attraverso attività laboratoriali ed esperienziali. Regione Puglia ha supportato il progetto "Capire per crescere" e promosso in partnership con il Comune di Andrano la "Festa della Scienza", con la direzione scientifica dell'Istituto Pasteur: abbiamo voluto, così,