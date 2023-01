Canosa: Solennità di San Sabino

La Novena iniziata alle ore 19.00 odierne caratterizzata dalla Celebrazione dei Vespri, con la lettura della Vita di San Sabino.30 gennaio:Tema: "Desideroso di piacere soltanto a Dio",anima la Comunità dell'Assunta e di Gesù Giuseppe e Maria.31 gennaioTema: "Dedito alla pietà, amante della giustizia",anima la celebrazione la Comunità della Cattedrale.01 febbraioTema: "Nessuna avversità riusciva a piegarlo",anima la Comunità di San Giovanni Battista.02 febbraioSolennità della Presentazione di Gesù al Tempio. Celebrazione Eucaristica.03 febbraioTema: "Amico di San Benedetto e San Germano di Capua",anima la Comunità di Gesù Liberatore.06 febbraioTema: "A servizio della Comunione nella Chiesa",anima la Comunità di Santa Teresa.07 febbraioTema: "Uomo lungimirante e attento ai bisogni della comunità",anima la Comunità della B.V. del Rosario.08 febbraioTema: "Venerato da tutti per il dono della profezia",animano le Comunità del Carmine e di San Francesco e Biagio.SOLENNITA' DELLA NASCITA AL CIELODI SAN SABINOCelebrazioni Eucaristiche: ore 7.00, 8.30, 9.30 e al rientro della processione.Ore 11.30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo, mons. Luigi MANSI, e Concelebrata dai Sacerdoti della città.Ore 18.00: Preghiera Comunitaria del Vespro e, a seguire, PROCESSIONE con il Simulacro del Santo Patrono che percorrerà alcune vie della parrocchia di San Giovanni Battista. Itinerario: P.zza San Sabino, P.zza Vittorio Veneto, via G. Bovio, via Legnano, via L. Capuana, via Gianicolo, via 24 Maggio, via F. Rossi, via Oberdan, via E. Carafa, corso San Sabino, Cattedrale.10 febbraioGiornata di ringraziamento. Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica.11 febbraioMemoria della Madonna di Lourdes, ore 19.00, fiaccolata. partendo dalla Chiesa del Carmine.12 febbraioore 19.30: Presentazione della seconda edizione del libro: 'SABINO, il primo Santo Pugliese" e relazione su: "La Canosa Cristiana dei primi secoli".Relatore: Giulio Volpe, Archeologo e Professore all'Università di Bari,già Presidente del MIBAC.