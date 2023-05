Canosa: Maggiore fruizione per il Teatro Comunale “Raffaele Lembo”

Ildiè "senz'ombra di dubbio fra i nostri fiori all'occhiello." Risorsa culturale e sociale vera e propria, la sua maggiore fruizione è, per l'Amministrazione Comunale sicuramente uno dei traguardi da raggiungere. Come più volte esplicitato in campagna elettorale, l'intento è chiaramente quello di ampliare l'offerta culturale a favore di cittadini ed associazioni: è per questo che su proposta dell'Assessorato alla Cultura, conè stata approvata lacosì da ridurre i costi vigenti, mettendolo a disposizione delle istituzioni scolastiche e di tutti coloro i quali vorranno fare arte fra musica, prosa, danza e spettacolo. Rendere economicamente più accessibile il teatro è una modalità per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale. Altrettanto numerose sono le richieste di utilizzo del foyer del "Lembo" pervenute da parte della cittadinanza in merito ad appuntamenti culturali, presentazioni di lavori o anche servizi fotografici. Anche il mondo scolastico ha manifestato molto interesse per l'utilizzo di questo importante contenitore culturale per meeting, spettacoli, laboratori didattici che arricchiscono l'offerta formativa dei nostri studenti. I costi, quindi, sono stati così calmierati:Per l'uso delil costo previsto è diPer l'utilizzo deldel teatro il costo è diper un massimo di 4 ore e comunque non oltre le ore 23,00 per attività socio-culturali e con una presenza di non oltre 40 posti a sedere;Per l'accesso all'immobile e quindi per l'effettuazione di servizi matrimoniali o riprese cinematografiche, in una sessione di non oltre 2 ore, il costo previsto è difino ad un massimo di un'ora e consentita a gruppi di non oltre 10 persone per volta. Questa gratuità è stata pensata per dare impulso al turismo archeologico, per una maggiore conoscenza e diffusione di tutti i nostri reperti anche quelli più nascosti che insistono in strutture chiuse e pertanto non facilmente individuabili.Inoltre, per quanto riguarda gli istituti scolastici, in merito alle attività da questi organizzate, sarà possibile applicare una riduzione delle tariffe pari al 50%.L' assessore alla culturaha dichiarato : «Si auspica un utilizzo più frequente accompagnato da una fruizione corretta e adeguata al rispetto dei luoghi, del patrimonio pubblico, di un bene di tutti che la comunità deve avere a cuore. Per queste motivazioni si confida nell'attenta vigilanza da parte dei docenti, accompagnatori degli studenti che utilizzeranno il Teatro Lembo nonché nella condotta responsabile degli adulti fruitori. Il Teatro è nostro, dell'intera collettività, e come tale va conservato e custodito perché possa essere utilizzato sempre al meglio anche dai cittadini del domani».