Canosa: In scena la commedia “2 Mariti x 2 Cozze”

Cresce l'attesa per il terzo spettacolo della, a cura della Pro Loco di Canosa e della Compagnia Teatrale "Teatro Nuovo", sotto l'egida dell'Assessorato alla Cultura e dell'Assessorato agli Eventi del Comune di Canosa di Puglia, della Federazione Italiana Teatro Amatori Puglia. Dieci compagnie, provenienti da più parti d'Italia, si stanno contendendo ilgiunto allache ha in programma spettacoli fino al 16 marzo 2025. Laporterà sul palcoscenico deldila commedia comica dal titolo, testo di Giuseppe Speciale, regia diPasquale Minnella è un ricco possidente che vive con la moglie Rosa e la cameriera rumena Irina in un piccolo paese dell'entroterra della Sicilia. Pasquale Minnella per sua natura e convinzione vorrebbe in paese tutti ammogliati e sposati. La sua è proprio un'ossessione, una mania e cerca in tutti i modi di raggiungere il suo obiettivo che è:Pasquale Minnella riuscirà nel suo intento? In che modo? E a quale prezzo? Sette attrici e attori in scena aiuteranno il pubblico a capirlo nel corso dei due atti della commedia, con una serie di gag, colpi di scena e situazioni comiche.di, mentre sono attive le utenze telefonicheper ulteriori informazioni e prenotazioni.