Canosa: "Il dovere di rinnovare la memoria"

Dopo 2 anni in cui la manifestazione a Canosa di Puglia si è svolta senza pubblico a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, oggi le celebrazioni deldall'oppressione del regime nazi-fascista sono riprese con quel tradizionale carattere di festa popolare che vede la partecipazione di tutta la cittadinanza. "Celebriamo questa ricorrenza perchè abbiamoe che con il loro impegno, anche attraverso l'estremo sacrificio, consentirono di porre le basi per uno stato democratico, un luogo migliore dove vivere e far crescere le future generazioni" Ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Canosa,che stamani ha preso parte al corteo partito da Palazzo di Città, unitamente ai rappresentanti della giunta comunale, delle forze dell'ordine, delle associazioni combattentistiche e d'arma, di volontariato e di tanti cittadini e studenti con la bandiera della Pace per la deposizione di una corona di alloro al cippo commemorativo delle vittime civili, in Via Salita ai Mulini e poi nella Villa comunale, dove è stata deposta sul Monumento ai Caduti.Foto a cura di