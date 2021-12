Canosa: Drammatica rapina ad un supermecato

Attimi di panico ed apprensione intorno allecirca per unad unFrammentarie le prime notizie che riferiscono di un rapinatore che ha tentato di portar via l'incasso della giornata puntando al titolare dell'esercizio. Lo stesso ha opposto resistenza e nella colluttazione è rimasto ferito con arma da fuoco. L'uomo è stato soccorso e trasportato presso il nosocomio Bonomo di Andria. In loco sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Locale, la Vegapol ed i volontari della Misericordia Canosa. Traffico bloccato per un po' di tempo dalle parti di Via Saffi e Via Esquilino dove sono in corso le indagini sulla rapina a mano armata alla vigilia di Natale in una città ancora scossa dai tragici fatti di cronaca degli ultimi mesi.