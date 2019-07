Arte contemporanea per gli emarginati

Conto corrente bancario intestato a Alliance for African Assistance Italy:

5x1000: Alliance for African Assistance Italy Onlus;

Ci saranno anche une unall'asta di beneficienza che sarà battuta dail prossimoa sostegno di donne sopravvissute a violenze di ogni genere. Alliance for African Assistance Italy (AAA Italy), per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con Christie's e, ha infatti dato vita al progetto ", i cui proventi saranno devoluti per "Cibus – Gli chef di domani". L'obiettivo è dare una formazione qualificata da aiuto cuoco a 30 donne sopravvissute ad atti di violenza e momentaneamente ospitate presso case famiglia, centri di accoglienza e congregazioni religiose. La preview con l'esposizione delle opere in asta si terrà giovedìalle ore 19.00 nei(piazza San Salvatore in Lauro, 15). L'esposizione sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10.30 al 13.00 e dal 15.30 alle 18.30. L'ingresso è gratuito.Il catalogo sarà realizzato da ILe opere che verranno battute all'asta sono diI prestigiosi alberghidi Porto Ercole,di Sorrento,di Anacapri,dell'Isola d'Elba,di Roma,di Norcia,di Viareggio,di Cortona enella Tuscia, hanno generosamente donato soggiorni per due persone nelle loro meravigliose strutture.a Roma)a Firenze) hanno offerto delle cene per due persone nei loro esclusivi ristoranti.hanno donato vini provenienti dalle loro rinomate case vinicole.hanno donato delle borse delle loro maison e ladonerà una gift box. Anche il mondo dello sport partecipa all'evento: lae la, oltre all'ingresso in campo per un bambino durante una partita della Lazio, hanno donato le maglie di alcuni giocatori firmate, tra cui quella di De Rossi."In Italia una donna su tre subisce una forma di violenza che la isola dal resto della società e limita notevolmente la sua formazione, occupazione e autonomia – dichiara, direttore generale di Alliance for African Assistance - . Vogliamo aiutare quelle che sono sopravvissute e che ora cercano di ricostruire una vita per se stesse e per i loro figli. Sono inoltre in aumento i nuclei mono genitoriali, rappresentativi della femminilizzazione della povertà. Il contesto richiama la necessità di percorsi concreti e mirati in ambito lavorativo, indispensabili alle donne per ottenere un'autonomia economica ed abitativa. La ristorazione è il settore trainante della filiera agroalimentare italiana e l'occupazione è cresciuta del 17% dall'inizio della crisi (Rapporto Ristorazione della FIPE 2017). L'intento del progetto è di fronteggiare l'aumento del numero di donne in condizione di emarginazione sociale, fornendo loro una formazione specializzata in questo settore economico. Il miglior strumento per combattere l'aumento della violenza di genere è, infatti, quello di dare una formazione alle donne e renderle economicamente autonome".Una donna istruita, consapevole della salvaguardia della propria persona ed economicamente autonoma è più padrona del suo destino e più difficilmente costretta a subire violenze. "L'inclusione sociale di queste donne – aggiunge - è una storia di riscatto che ispira e infonde speranza in chi ne viene a conoscenza, specialmente in altre donne sopravvissute a violenza o alla tratta. Infine, il progetto andrà a beneficio di tutta la comunità, contribuendo alla crescita economica e culturale locale e ad una maggiore sicurezza per tutto il territorio"."I primi a mostrare solidarietà a favore di queste donne – sottolinea Lam - sono gli artisti, alcuni fra i maggiori protagonisti dell'arte contemporanea, che hanno generosamente donato le loro opere, ma anche gli sponsor che hanno permesso l'organizzazione dell'evento, il cui ricavato sarà interamente devoluto al progetto. Grazie a questa iniziativa contiamo di raccogliere € 137.125 euro, che saranno destinati alla formazione professionale di trenta donne sopravvissute alla violenza".Fondata negli Stati Uniti negli anni '80, Alliance for African Assistance (AAA) da 30 anni lavora a fianco delle persone emarginate. Ha reinsediato con successo più di 12.700 rifugiati provenienti da tutto il mondo e ha fornito assistenza alle vittime di torture e di guerre, alle donne in difficoltà, ai bambini e a tutti coloro che soffrono di disagio economico."Quest'anno – conclude Walter Lam - AAA Italy è felice di collaborare nuovamente con Il Cigno Edizioni e Christie's, entrambi grandi professionisti del mondo dell'arte e dell'organizzazione di eventi culturali, nonché assidui sostenitori di nobili cause. AAA Italy ringrazia anche il Pio Sodalizio dei Piceni, fondazione proprietaria dell'immobile in cui si svolge la manifestazione".Sostenere questo progetto è importante perché, come diceva"i diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano; lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo dell'umanità; il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l'umanità".Banca Unicredit Non ProfitPiazza Barberini, 40, 00187 RomaIBAN: IT 57 A 02008 03284 000104294148SWIFT: UNCRITM1045;Codice Fiscale 97887050587(Le donazioni effettuate a favore di Alliance for African Assistance Italy sono fiscalmente detraibili per le persone fisiche nella misura del 26% ai sensi dell'art. 15 comma 1.1 del TUIR, mentre per le persone giuridiche le donazioni sono deducibili nel limite del 10% per un importo complessivo di €70.000,00 annui ai sensi dell'art. 14 comma 1 DL n. 35/2005 e successive modifiche.)Tel/Fax: 0683959919 - Cellulare: 3486858369; E-mail: info@alliance-for-africa.it