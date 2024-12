AIFO ringrazia il Sottosegretario La Pietra per l’istituzione del Tavolo tecnico di filiera olivicolo-oleario  

AIFO accoglie con entusiasmo il, che sancisce la, recentemente pubblicato sul sito del Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Sovranità Alimentare. L'Italia, con oltre 1,16 milioni di ettari di oliveti, 619.000 aziende agricole e 4.319 frantoi, rappresenta uno dei principali protagonisti del settore a livello globale. Tuttavia, la produzione nazionale non è sufficiente a coprire il consumo interno,come l'accesso al credito, la lotta alla contraffazione e la valorizzazione della qualità., la principale associazione italiana dei frantoiani,. I frantoiani, veri produttori di olio, porteranno contributi concreti e lavoreranno in maniera costruttiva per affrontare le criticità del settore, dalla necessità di migliorare gli strumenti finanziari come il pegno rotativo e le strutture di stoccaggio, all'introduzione di un marchio nazionale per gli oli extravergini di qualità sostenibile e artigianali., con un approccio che sappia coniugare innovazione, sostenibilità e promozione internazionale."Il frantoiano è il vero produttore di olio; senza colui che molisce le olive, infatti, l'olio non ci sarebbe –– È fondamentale riconoscere e valorizzare il ruolo centrale che i frantoiani rivestono nella filiera olivicolo-olearia, promuovendo la qualità e l'eccellenza delle nostre produzioni. Auguriamo buon lavoro al Sottosegretario e a tutti i componenti del Tavolo, certi –– che il confronto costruttivo porterà a risultati significativi per il futuro della filiera olivicolo-olearia italiana".