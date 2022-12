A Recanati, le opere dell’artista canosino Aldo Pastore

Cresce l'attesa per l'inaugurazione della mostracon leopere dell'artista canosinoin calendariopresso ilLa mostra nell'ambito delle iniziative delper la Giornata delle Marche 2022 è dedicata a quell'umanità dolente di cui fanno tristemente parte i migranti di ogni tempo. L'esposizione, curata da, metterà in evidenza con oltre 20 opere le criticità che tuttora caratterizzano il fenomeno migratorio; pur di veder realizzati i loro sogni (che a volte coincidono con la semplice volontà di sopravvivenza) gli emigrati di ieri e di oggi sono pronti a subire ogni tipo di soprusi. Sballottati, denigrati, derubati, picchiati, stuprati, a volte perfino uccisi, e pur consapevoli che l'agognata meta preserverà loro altre spiacevoli sorprese, tuttavia non desistono dal tentare la rotta verso l'ignoto.a soggetti preminenti della sua opera non nasce dall'intento di ripercorrere narrativamente le drammatiche vicissitudini da essi patite. Le loro storie, le vicende che hanno connotato il loro rocambolesco peregrinare, ci vengono raccontate quotidianamente, e con dovizia di particolari a volte raccapriccianti, dalla cronaca. All'artista invece interessa scavare nell'animo di quegli uomini, di quelle donne, di quei vecchi, di quei bambini che pure se hanno raggiunto l'agognata destinazione non possono reprimere quel senso di smarrimento iniziale, di straniamento, che colpisce chiunque sia stato costretto ad abbandonare la propria terra d'origine. Coglierli nella loro lenta e muta quotidianità, assorti in una indolente ritualità, che solo uno sguardo attento e riflessivo è capace di renderla pittoricamente straordinaria. Pur evidenziando nei loro volti inespressivi o inebetiti e nelle movenze ora legnose ora dinoccolate dei loro corpi un intimo e malinconico malessere. Il risultato artistico è il collaudo di un dispositivo di apparente semplicità (o semplificazione), in cui il colore, in una sinfonia di accordi vivi e luminosi, contribuisce a dare particolare intensità espressiva alla messa in scena.è nato ama da tempo vive e lavora a Jesi in provincia di Ancona . La sua carriera artistica iniziata nel 1984, è prosegue con numerose mostre personali e collettive, oltre alla citazione in diverse pubblicazioni; sue opere si trovano presso raccolte pubbliche e private. La mostrapresso il Museo dell'Emigrazione Marchigiana rimarrà visitabile fino al 5 febbraio 2023. Ilè stato inaugurato il 10 dicembre 2013. Si tratta di un museo nuovissimo, multimediale e completamente interattivo, in dialogo con lo spettatore. È stato realizzato per volere del Comune di Recanati, della Regione Marche e grazie al cofinanziamento del Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale. È dedicato a tutti i marchigiani, circa 700mila, che, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, hanno preso laIn quegli anni, infatti, la vita nelle Marche era particolarmente dura e contraddistinta da un'estrema povertà. Le famiglie erano molto numerose e spesso il capofamiglia, che nella maggior parte dei casi lavorava la terra con il contratto della mezzadria, non sapeva come sfamare i propri figli e procurare loro tutto il necessario per farli crescere bene. Questo museo è stato pensato per essere fruibile a un pubblico vasto ed eterogeneo. Coinvolgente soprattutto per i visitatori più giovani, sorprende anche quelli più adulti.