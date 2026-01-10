Vivo apprezzamento per il tempestivo e coraggioso intervento dei Carabinieri e della Polizia di Stato

Carabinieri e Polizia
Il Sindaco Vito Malcangio e l'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia hanno espresso un sentito ringraziamento e un vivo apprezzamento per il tempestivo e coraggioso intervento dei militari dell'Arma dei Carabinieri della Stazione di Canosa di Puglia e degli agenti del Commissariato della Polizia di Stato, durante l'incendio divampato presso una struttura di accoglienza del 7 gennaio scorso. L'azione immediata e risolutiva delle Forze dell'Ordine, coordinate dal Comandante, Luogotenente Antonio Carnicelli, e dal Commissario di Pubblica Sicurezza, dott. Andrea Ferrario, ha permesso di trarre in salvo un cittadino rimasto intrappolato tra le fiamme e di garantire l'incolumità di tutti gli ospiti presenti all'interno della struttura. L'intervento, condotto con grande professionalità e sangue freddo, ha evitato conseguenze ben più gravi, dimostrando ancora una volta preparazione e prontezza operativa delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio. "A loro va il mio più sincero ringraziamento e quello della mia Amministrazione – sottolinea il Sindaco Vito Malcangio che testimonia l'elevato senso del dovere, la professionalità e lo spirito di servizio che contraddistinguono quotidianamente l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, presidi fondamentali di sicurezza e legalità per l'intera comunità canosina". L'episodio riporta l'attenzione sull'importanza del lavoro svolto dalle Forze dell'Ordine, spesso in condizioni di emergenza e rischio, a tutela della vita umana e della sicurezza collettiva.
