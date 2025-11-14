VisitCanosa
VisitCanosa
Archeologia

VisitCanosa: le bellezze dei siti archeologici a portata di click

Presentata in aula consiliare la piattaforma digitale di facile consultazione e utilizzo

Canosa - venerdì 14 novembre 2025 21.54
La Fondazione Archeologica Canosina, in collaborazione con il Comune di Canosa di Puglia, ha presentato "VisitCanosa", il nuovo portale online ideato per facilitare e rendere immediata la gestione delle prenotazioni delle visite nei siti archeologici della città. Nella serata di ieri, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, ha avuto luogo un incontro alla presenza dell'Assessore alla Cultura Cristina Saccinto, del presidente della FAC Sergio Fontana, l'ingegnere informatico Francesco Sciannamea che ha coordinato la realizzazione di "VisitCanosa" e delle guide turistiche al fine di confrontarsi sullo stato dell'arte. La piattaforma permette di scegliere percorsi, selezionare orari, scegliere guide turistiche e pagare online, semplificando l'accesso al patrimonio culturale locale. Il sito è disponibile in italiano e inglese e utilizzabile da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet e PC. Collegandosi al portale VisitCanosa, sviluppato dalla azienda di software GFM Group di Milano, l'utente in rete: conoscerà i luoghi di interesse e gli itinerari archeologici proposti, gli orari di apertura e costi; potrà prenotare la propria visita da qualsiasi dispositivo attraverso la piattaforma digitale realizzata che monitora il flusso aggiornando le offerte e attrattive turistiche nel corso dell'anno, mediante contenuti interessanti, ideati per invogliare i turisti a visitare i siti archeologici di Canosa di Puglia anche attraverso pacchetti turistici, accuratamente selezionati in due lingue. VISITCANOSA, la piattaforma digitale a portata di click di facile consultazione e utilizzo per scoprire l'enorme patrimonio della città on line. Recenti dati statistici riportano quali sono i comportamenti abituali del turista digitale: l'86% usa almeno un'app durante il viaggio creando nuove opportunità di engagement; utilizza la rete per cercare informazioni e prenotare il viaggio, e al termine scrive una recensione condividendo l'esperienza online.
Riproduzione@riservata
VisitCanosa: le bellezze dei siti archeologici a portata di click
VisitCanosa: le bellezze dei siti archeologici a portata di click
  • Fondazione Archeologica Canosina
  • VisitCanosa
  • Comune di Canosa
Kekko D’Aquino all'esordio musicale
14 novembre 2025 Kekko D’Aquino all'esordio musicale
Poste Italiane sostiene la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
14 novembre 2025 Poste Italiane sostiene la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Altri contenuti a tema
Canosa: L'Ipogeo dei Vimini è finalmente riunito! Canosa: Tra Storia e Cultur@ Canosa: L'Ipogeo dei Vimini è finalmente riunito! Il sito risalente al IV-III secolo a.C. verrà reso fruibile
Canosa: La carta “Dedicata a te” diventa operativa Amministrazioni ed Enti Canosa: La carta “Dedicata a te” diventa operativa Pubblicato l'elenco dei benificiari ammessi
Canosa- Saga tra agricoltura, tradizione e cooperzaione internazionale Palazzo di città Canosa- Saga tra agricoltura, tradizione e cooperzaione internazionale Incontro con la delegazione giapponese a Palazzo di Città
Canosa ritrova la sua storia: esce “Principi, imperatori, vescovi. La ricerca disegna città e territorio a Canosa” Canosa: Tra Storia e Cultur@ Canosa ritrova la sua storia: esce “Principi, imperatori, vescovi. La ricerca disegna città e territorio a Canosa” Un nuovo grande volume che aggiorna e amplia l’eredità della mostra del 1992
Il Premio “Matrona Busa” della Fidapa alle eccellenze del teatro, cinema e tv Eventi e cultura Il Premio “Matrona Busa” della Fidapa alle eccellenze del teatro, cinema e tv Nell'aula  consiliare del Comune di Canosa di Puglia la cerimonia promossa ed organizzata dalla  FIDAPA
A Bari, in esposizione una parte del patrimonio numismatico della  Fondazione Archeologica Canosina Eventi e cultura A Bari, in esposizione una parte del patrimonio numismatico della  Fondazione Archeologica Canosina Inaugurata la mostra “La forma e la fiducia - Monete dal territorio, monete dal mondo”
L'architettura: espressione viva della storia, della cultura e delle aspirazioni delle comunità Canosa: Tra Storia e Cultur@ L'architettura: espressione viva della storia, della cultura e delle aspirazioni delle comunità Presentati i lavori di restauro in corso al monumento onorario Arco di Traiano di Canosa di Puglia
A Bari, la mostra “La forma e la fiducia – Monete dal territorio, monete dal mondo” sabato 31 gennaio Istituzionale A Bari, la mostra “La forma e la fiducia – Monete dal territorio, monete dal mondo”
UN VOTO per COSTRUIRE: SPERANZA e FRATERNITA’
14 novembre 2025 UN VOTO per COSTRUIRE: SPERANZA e FRATERNITA’
Canosa: In dialetto, una campagna di comunicazione sul divieto di conferimento di rifiuti nei sacchi neri o opachi
14 novembre 2025 Canosa: In dialetto, una campagna di comunicazione sul divieto di conferimento di rifiuti nei sacchi neri o opachi
Gentilezza: “un invito ad aver cura e ad ascoltarsi”
13 novembre 2025 Gentilezza: “un invito ad aver cura e ad ascoltarsi”
La forza del contoterzismo per una produttività sostenibile
13 novembre 2025 La forza del contoterzismo per una produttività sostenibile
Le sfide e le opportunità per l'imprenditoria italiana
13 novembre 2025 Le sfide e le opportunità per l'imprenditoria italiana
Intelligenza senza senso o il senso dell’Intelligenza Artificiale?
13 novembre 2025 Intelligenza senza senso o il senso dell’Intelligenza Artificiale?
Tutelare la sopravvivenza di una filiera della canapa
13 novembre 2025 Tutelare la sopravvivenza di una filiera della canapa
Arrestato un 19enne per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale
13 novembre 2025 Arrestato un 19enne per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.