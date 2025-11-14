VisitCanosa: le bellezze dei siti archeologici a portata di click

Lain collaborazione con il Comune di Canosa di Puglia, ha presentato, il nuovo portale online ideato per facilitare e rendere immediata la gestione delle prenotazioni delle visite nei siti archeologici della città. Nella serata di ieri, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, ha avuto luogo un incontro alla presenza dell'Assessore alla Cultura, del presidente della FACl'ingegnere informaticoche ha coordinato la realizzazione die delle guide turistiche al fine di confrontarsi sullo stato dell'arte. La piattaforma permette di scegliere percorsi, selezionare orari, scegliere guide turistiche e pagare online, semplificando l'accesso al patrimonio culturale locale. Il sito è disponibile in italiano e inglese e utilizzabile da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet e PC. Collegandosi al portalesviluppato dalla azienda di software GFM Group di Milano, l'utente in reteconoscerà i luoghi di interesse e gli itinerari archeologici proposti, gli orari di apertura e costi; potrà prenotare la propria visita da qualsiasi dispositivo attraverso la piattaforma digitale realizzata che monitora il flusso aggiornando le offerte e attrattive turistiche nel corso dell'anno, mediante contenuti interessanti, ideati per invogliare i turisti a visitare i siti archeologici di Canosa di Puglia anche attraverso pacchetti turistici, accuratamente selezionati in due lingue.la piattaforma digitale a portata di click di facile consultazione e utilizzo per scoprire l'enorme patrimonio della città on line. Recenti dati statistici riportano quali sono i comportamenti abituali del turista digitale: lcreando nuove opportunità di engagement; utilizza la rete per cercare informazioni e prenotare il viaggio, e al termine scrive una recensione condividendo l'esperienza online.Riproduzione@riservata