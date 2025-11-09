Vincenzo Rotondo premiato a Golosaria Milano

Un altro riconoscimento di prestigio per la boutique del gustodiche è stata premiata ao, svoltasi a dall'1 al 3 novembre 2025. Alla Fiera Milano Rho,in rappresentanza della sua boutique che si accinge a celebrare i 40 anni di attività ha ritirato il premio nel corso della. Alla rassegna delle eccellenze del gusto, hanno partecipato centinaia di addetti ai lavori di assoluto rilievo, tra i quali produttori storici e nuove realtà innovative nel panorama del Food dedicato alattraverso i migliori rappresentanti dell'enogastronomia. "L'unicità di Golosaria è la scoperta di chi ha saputo innovare", partendo da una intuizione ha puntato l'attenzione sulla tradizione, diventata poi contemporanea come quella della boutique del gustoche nel corso degli anni si è migliorata fino a raggiungere il top dell'esclusività nell'enogastronomia. Merito dellacon il fondatorein testa, la consorte, i figlicon il coniugeche quotidianamente operano scegliendo i migliori prodotti della gastronomia pugliese e italiana, sempre freschi e di prima qualità, preparando piatti d'asporto della cucina tipica e catering per eventi. Una dedizione premiata dalla fedeltà di una clientela in continua crescita e dalle: da quelle di Repubblica comein un percorso di gusto comeuna delle più autorevoli per chi ama viaggiare alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche italiane, attraverso le "esplorazioni" di Paolo Massobrio e del suo staff. Tra il meglio della produzione alimentare artigianale, raccontata regione per regione, da Nord a Sud figura la boutique del gustodi Canosa di Puglia, che si conferma tra le eccellenze del comparto alimentare italiano, punto di riferimento per chi preferisce la buona cucina, i sapori ed i gusti autentici, sostenendo le tradizioni gastronomiche e culinarie con l'obiettivo di valorizzare il territorio mediante le sue specialità tipiche e di alta qualità.Riproduzione@riservata