Vincenzo Rotondo premiato a Golosaria Milano
Vincenzo Rotondo premiato a Golosaria Milano
Eventi e cultura

Vincenzo Rotondo premiato a Golosaria Milano

La sua boutique del gusto è tra le eccellenze italiane  

Italia - domenica 9 novembre 2025 23.06
Un altro riconoscimento di prestigio per la boutique del gusto "Alta Gastronomia Rotondo Ristobottega" di Canosa di Puglia che è stata premiata a Golosaria Milano, svoltasi a dall'1 al 3 novembre 2025. Alla Fiera Milano Rho, Vincenzo Rotondo in rappresentanza della sua boutique che si accinge a celebrare i 40 anni di attività ha ritirato il premio nel corso della 20esima Edizione di Golosaria. Alla rassegna delle eccellenze del gusto, hanno partecipato centinaia di addetti ai lavori di assoluto rilievo, tra i quali produttori storici e nuove realtà innovative nel panorama del Food dedicato al "Gusto della Contemporaneità" attraverso i migliori rappresentanti dell'enogastronomia. "L'unicità di Golosaria è la scoperta di chi ha saputo innovare", partendo da una intuizione ha puntato l'attenzione sulla tradizione, diventata poi contemporanea come quella della boutique del gusto "Alta Gastronomia Rotondo Ristobottega" che nel corso degli anni si è migliorata fino a raggiungere il top dell'esclusività nell'enogastronomia. Merito della famiglia Rotondo, con il fondatore Vincenzo in testa, la consorte Filomena Caravella, i figli Luigi e Roberta con il coniuge Francesco Papagni che quotidianamente operano scegliendo i migliori prodotti della gastronomia pugliese e italiana, sempre freschi e di prima qualità, preparando piatti d'asporto della cucina tipica e catering per eventi. Una dedizione premiata dalla fedeltà di una clientela in continua crescita e dalle guide "ai sapori e ai piaceri" : da quelle di Repubblica come "Appia Antica, Regina Viarum"; "Puglia i Borghi" ; "Puglia in Bicicletta" in un percorso di gusto come "Il Golosario Mille e più ghiottonerie e vino", una delle più autorevoli per chi ama viaggiare alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche italiane, attraverso le "esplorazioni" di Paolo Massobrio e del suo staff. Tra il meglio della produzione alimentare artigianale, raccontata regione per regione, da Nord a Sud figura la boutique del gusto "Alta Gastronomia Rotondo Ristobottega" di Canosa di Puglia, che si conferma tra le eccellenze del comparto alimentare italiano, punto di riferimento per chi preferisce la buona cucina, i sapori ed i gusti autentici, sostenendo le tradizioni gastronomiche e culinarie con l'obiettivo di valorizzare il territorio mediante le sue specialità tipiche e di alta qualità.
Riproduzione@riservata
Vincenzo Rotondo premiato a Golosaria Milano
Vincenzo Rotondo premiato a Golosaria Milano
  • Golosaria Milano
  • Gusto
  • Alta Gastronomia Rotondo Ristobottega
Gli alberi monumentali della Puglia, patrimonio verde delle comunità
9 novembre 2025 Gli alberi monumentali della Puglia, patrimonio verde delle comunità
Regionali 2025: Il centro-destra rappresenta la svolta
9 novembre 2025 Regionali 2025: Il centro-destra rappresenta la svolta
Prima Giornata “per il ricordo nelle Chiese particolari dei propri santi, beati, venerabili e servi di Dio”
9 novembre 2025 Prima Giornata “per il ricordo nelle Chiese particolari dei propri santi, beati, venerabili e servi di Dio”
Santa Messa in suffragio di don Peppino Pinnelli
9 novembre 2025 Santa Messa in suffragio di don Peppino Pinnelli
L'Intelligenza Artificiale può essere una grande alleata dell’uomo
8 novembre 2025 L'Intelligenza Artificiale può essere una grande alleata dell’uomo
A Filippo Sardone intitolata la Sala Controllo Operativo del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto
8 novembre 2025 A Filippo Sardone intitolata la Sala Controllo Operativo del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto
Tutelare la salute dei cittadini e difendere le imprese agroalimentari dalla concorrenza sleale
8 novembre 2025 Tutelare la salute dei cittadini e difendere le imprese agroalimentari dalla concorrenza sleale
Verso la Giornata Mondiale del Diabete
8 novembre 2025 Verso la Giornata Mondiale del Diabete
In Puglia cresce il welfare verde
8 novembre 2025 In Puglia cresce il welfare verde
Canosa: Approvato l’aggiornamento definitivo del Piano di Recupero del Centro Storico.
7 novembre 2025 Canosa: Approvato l’aggiornamento definitivo del Piano di Recupero del Centro Storico.
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.