Eventi e cultura
Vincenzo Rotondo premiato a Golosaria Milano
La sua boutique del gusto è tra le eccellenze italiane
Italia - domenica 9 novembre 2025 23.06
Un altro riconoscimento di prestigio per la boutique del gusto "Alta Gastronomia Rotondo Ristobottega" di Canosa di Puglia che è stata premiata a Golosaria Milano, svoltasi a dall'1 al 3 novembre 2025. Alla Fiera Milano Rho, Vincenzo Rotondo in rappresentanza della sua boutique che si accinge a celebrare i 40 anni di attività ha ritirato il premio nel corso della 20esima Edizione di Golosaria. Alla rassegna delle eccellenze del gusto, hanno partecipato centinaia di addetti ai lavori di assoluto rilievo, tra i quali produttori storici e nuove realtà innovative nel panorama del Food dedicato al "Gusto della Contemporaneità" attraverso i migliori rappresentanti dell'enogastronomia. "L'unicità di Golosaria è la scoperta di chi ha saputo innovare", partendo da una intuizione ha puntato l'attenzione sulla tradizione, diventata poi contemporanea come quella della boutique del gusto "Alta Gastronomia Rotondo Ristobottega" che nel corso degli anni si è migliorata fino a raggiungere il top dell'esclusività nell'enogastronomia. Merito della famiglia Rotondo, con il fondatore Vincenzo in testa, la consorte Filomena Caravella, i figli Luigi e Roberta con il coniuge Francesco Papagni che quotidianamente operano scegliendo i migliori prodotti della gastronomia pugliese e italiana, sempre freschi e di prima qualità, preparando piatti d'asporto della cucina tipica e catering per eventi. Una dedizione premiata dalla fedeltà di una clientela in continua crescita e dalle guide "ai sapori e ai piaceri" : da quelle di Repubblica come "Appia Antica, Regina Viarum"; "Puglia i Borghi" ; "Puglia in Bicicletta" in un percorso di gusto come "Il Golosario Mille e più ghiottonerie e vino", una delle più autorevoli per chi ama viaggiare alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche italiane, attraverso le "esplorazioni" di Paolo Massobrio e del suo staff. Tra il meglio della produzione alimentare artigianale, raccontata regione per regione, da Nord a Sud figura la boutique del gusto "Alta Gastronomia Rotondo Ristobottega" di Canosa di Puglia, che si conferma tra le eccellenze del comparto alimentare italiano, punto di riferimento per chi preferisce la buona cucina, i sapori ed i gusti autentici, sostenendo le tradizioni gastronomiche e culinarie con l'obiettivo di valorizzare il territorio mediante le sue specialità tipiche e di alta qualità.
