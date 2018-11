Vie d’uscita.Salvarsi con i Led Zeppelin, Bach e Nilla Pizzi

Sarà la scrittricel'ospite del nuovo appuntamento della rassegna di narrativache si svolgerà alledipresso l'Osteria "La Capannina" dilaureata in Sociologia e Archeologia di origine barese ma romana di adozione presenterà la sua seconda pubblicazione, dopo il successo del romanzo "Apri gli occhi", dal titolodella casa editriceI protagonisti del libro sono personaggi che compongono un esercito di uomini e di donne di cui mai sentiremo parlare, ma che pure esistono, fremono di vita, sembrano non avere vie d'uscita e che invece meravigliosamente reagiscono. Ed è grazie alla musica che essi trovano"Qualsiasi tipo di musica. Ma la musica è solo uno strumento." spiega l'autrice. "La sinfonia più sublime, l'arte eccelsa, sta tutta nella loro determinazione, nel gesto quotidiano, rituale e guerresco, del rimboccarsi le maniche. Nei pugni stretti. Nelle teste alte. Il loro slancio vitale, la loro vocazione a vivere con coraggio – conclude-, fa di loro degli eroi".A porgere i saluti saranno(Presidenti, rispettivamente, delladell'e dell'), mentre dialogherà con l'autrice la giornalista nonché direttore de La Terra del Sole, Claudia Vitrani. In occasione dell'evento, l', in via Savino Di Bari n.12, offrirà una degustazione di prodotti enogastronomici tipici pugliesi menzionati nel libro. Inoltre, la, in onore della scrittrice e archeologa Rita Lopez, ha programmato un tour dei siti archeologici più significativi della città con l'esperta guida turisticao, che partirà alle ore 17.00 da Piazza Vittorio Veneto. La cittadinanza è invitata per una serata all'insegna della cultura e dell'enogastronomia.