Viaggio nell’ADE. Racconti di Luce sull’Ipogeo del Cerbero

La città di, anticamente chiamataè uno dei centri più importanti della Daunia antica. In essa sono presenti tombe ipogee, un unicum di straordinaria importanza per genere, dimensioni e tipologia e tra le più interessanti testimonianze funerarie arrivate ai giorni nostri e aventi la caratteristica di scene figurate dipinte o scolpite, ad espressione di una vocazione artigianale radicata nel territorio. Come noto la simbologia di queste scene rappresentava un mezzo comunicativo per definire lo status sociale del defunto e sono caratterizzate da una precisa iconografia e significato. Spesso per via di codici e simboli narrativi dipinti può risultare complesso, per il fruitore non edotto, discernerne il senso o focalizzare l'attenzione su elementi di importanza se ad essere utilizzata è solamente una comunicazione di tipo classico (come didascalie o narrazione verbale). In particolare l', così definito per via del mitologico cane trifauce che lo contraddistingue, è caratterizzato da un fregio affrescato di rara bellezza presente su uno dei prospetti delle quattro camere sepolcrali e distrutto parzialmente per metà. Esso narra attraverso elementi allusivi, simbolici ed evocativi il trapasso del defunto dalla dimensione terrena a quella della morte. Data la ricchezza di informazioni in esso contenuto e la sua frammentarietà, la tecnologia "liquida" dellaconsente un approccio comunicativo più immediato e volto, a differenza di altre tecnologie, ad un'esperienza inclusiva della fruizione di gruppo. La superficie mancante dovuta all'assenza di metà fregio è stata colmata attraverso una struttura rimovibile, ricostruendone così la geometria e restituendo quell'unità materica necessaria affinchè le video proiezioni abbiano luogo su tutta l'area del fregio. Dimensione narrativa della superficie e tecnologia a suo supporto diventano un connubio ideale affinchè la prima sia rivelata da tutto il potenziale comunicativo della seconda. L'è così utilizzata per fare luce sul passato utilizzando modalità note dell'edutainment grazie alle tecnologie digitali e come mezzo di supporto alla comunicazione tradizionale. L'ipotesi di ricostruzione del fregio è partita dalle ricerche condotte da, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari, di recente pubblicate; la creazione dello storytelling a, funzionario antropologo del Parco Archeologico di Pompei, mentre i contenuti multimediali e storyboard affidati adello Studio Glowarp. La sperimentazione è stata resa possibile grazie all'assenso della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia.Sarà l'aula magna del Liceo "Enrico Fermi" di Canosa di Puglia ad ospitare il convegnoche si terrà alle ore 17,00 del 20 dicembre prossimo con la cerimonia di inaugurazione del percorso multimediale in realtà spaziale alimentata. Per i saluti istituzionali annunciate le presenze di :, Dirigente scolastico Liceo Statale Enrico Fermi di Canosa di Puglia;, Sindaco del Comune di Canosa di Puglia;, Presidente Fondazione Archeologica Canosina;, Vice Presidente Banca di Credito Cooperativo Canosa e Consigliere FAC;, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e FG e, Direttrice del Polo Museale della Puglia. Seguiranno gli interventi :, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari;già Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e FG;del Studio Glowarp eParco Archeologico di Pompei, ideatori del progetto. A seguire visite per gruppi all'Ipogeo del Cerbero.