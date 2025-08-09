Verso Sud: Torna il summer camp dei Giovani Democratici della Puglia

Torna il summer camp deicontre giorni di politica, confronto e comunità aall'interno delladal. La summer camp diventa spazio di impegno collettivo e militanza politica, momento in cui si costruiscono legami veri e si rafforza la comunità democratica radicata nelle battaglie reali e nelle sfide che pesano sul presente., Segretaria Regionale dei Giovani Democratici di Puglia dichiara :"La fratellanza politica tiene insieme chi sceglie di stare in prima linea. È il legame che nasce dalla fatica, dal metterci la faccia senza aspettarsi applausi o premi. È la decisione quotidiana di scegliere la strada dura, la responsabilità, l'impegno vero. La politica richiede chiarezza, coraggio e senso del dovere. A Bisceglie ci saranno persone pronte ad agire, a costruire con la testa e con le mani, lasciando da parte le parole vuote. Chi vive la politica come una battaglia mette insieme progetti e pratica, sapendo che la coesione costruisce la forza che serve. È la differenza tra chi subisce e chi costruisce, tra chi accetta e chi spinge avanti". Mentre,Responsabile Organizzazione dei GD Puglia afferma : "Una comunità politica diventa forza nella responsabilità condivisa, nella capacità di resistere alle difficoltà e di mettere l'interesse collettivo davanti a ogni calcolo personale. È un legame che si rafforza nella lotta e nel confronto, senza compromessi di comodo. Le sfide sono enormi, il tempo è ostile, l'avversario è vigile. La comunità che costruiremo a Bisceglie sarà un corpo vivo, capace di rompere la divisione e rilanciare la speranza. Ci saremo per combattere, costruire e resistere, con la testa alta e la schiena dritta.""Ospitare un centinaio di giovani durante la festa regionale per noi è un orgoglio. Stiamo investendo nella costruzione di una nuova generazione di ventenni che credono la Politica sia lo strumento per cambiare il Mondo ma anche i problemi quotidiani .- Commenta così il segretario regionale del PDla nuova edizione della summer camp dei giovani Dem - Siamo alla vigilia delle elezioni regionali e questa nuova generazione ha già dimostrato di avere le idee chiare per contribuire a cambiare la Puglia e proiettarla nel futuro." il summer campassume il ruolo di passaggio fondamentale per la crescita di una nuova generazione di militanti e di classe dirigente, consapevoli della responsabilità che pesa sulle spalle.