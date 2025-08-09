Giovani Democratici Puglia
Giovani Democratici Puglia
Politica

Verso Sud: Torna il summer camp dei Giovani Democratici della Puglia

A Bisceglie, nell'ambito della Festa dell’Unità Regionale del PD Puglia

BAT - sabato 9 agosto 2025 18.47
Torna il summer camp dei Giovani Democratici della Puglia con "Verso Sud", tre giorni di politica, confronto e comunità a Bisceglie, all'interno della Festa dell'Unità Regionale del PD Puglia dal 5 al 7 settembre 2025 . La summer camp diventa spazio di impegno collettivo e militanza politica, momento in cui si costruiscono legami veri e si rafforza la comunità democratica radicata nelle battaglie reali e nelle sfide che pesano sul presente.

Claudia Caputo, Segretaria Regionale dei Giovani Democratici di Puglia dichiara :"La fratellanza politica tiene insieme chi sceglie di stare in prima linea. È il legame che nasce dalla fatica, dal metterci la faccia senza aspettarsi applausi o premi. È la decisione quotidiana di scegliere la strada dura, la responsabilità, l'impegno vero. La politica richiede chiarezza, coraggio e senso del dovere. A Bisceglie ci saranno persone pronte ad agire, a costruire con la testa e con le mani, lasciando da parte le parole vuote. Chi vive la politica come una battaglia mette insieme progetti e pratica, sapendo che la coesione costruisce la forza che serve. È la differenza tra chi subisce e chi costruisce, tra chi accetta e chi spinge avanti". Mentre, Guido Catalano, Responsabile Organizzazione dei GD Puglia afferma : "Una comunità politica diventa forza nella responsabilità condivisa, nella capacità di resistere alle difficoltà e di mettere l'interesse collettivo davanti a ogni calcolo personale. È un legame che si rafforza nella lotta e nel confronto, senza compromessi di comodo. Le sfide sono enormi, il tempo è ostile, l'avversario è vigile. La comunità che costruiremo a Bisceglie sarà un corpo vivo, capace di rompere la divisione e rilanciare la speranza. Ci saremo per combattere, costruire e resistere, con la testa alta e la schiena dritta."

"Ospitare un centinaio di giovani durante la festa regionale per noi è un orgoglio. Stiamo investendo nella costruzione di una nuova generazione di ventenni che credono la Politica sia lo strumento per cambiare il Mondo ma anche i problemi quotidiani .- Commenta così il segretario regionale del PD Domenico De Santis la nuova edizione della summer camp dei giovani Dem - Siamo alla vigilia delle elezioni regionali e questa nuova generazione ha già dimostrato di avere le idee chiare per contribuire a cambiare la Puglia e proiettarla nel futuro." il summer camp "Verso Sud" assume il ruolo di passaggio fondamentale per la crescita di una nuova generazione di militanti e di classe dirigente, consapevoli della responsabilità che pesa sulle spalle.
  • Bisceglie
  • PD
  • Giovani Democratici
San Sabino da Orvieto: Tra storia, cultura e devozione
9 agosto 2025 San Sabino da Orvieto: Tra storia, cultura e devozione
Estate 2025 : degustazioni sotto gli ulivi monumentali o sulle balle di fieno
9 agosto 2025 Estate 2025 : degustazioni sotto gli ulivi monumentali o sulle balle di fieno
Altri contenuti a tema
Emozione, luce e musica per Sol dell’Alba Eventi e cultura Emozione, luce e musica per Sol dell’Alba Un viaggio sinfonico dedicato alla Pace tra capolavori classici e messaggi ‘green’
Presentazione Manifesto PD : “Nato dal basso, per guidare la Puglia dei prossimi 5 anni” Presentazione Manifesto PD : “Nato dal basso, per guidare la Puglia dei prossimi 5 anni” La dichiarazione del segretario del Partito Democratico Puglia Domenico De Santis
DIGITHON 2025: Svelate le 100 Idee per il futuro Eventi e cultura DIGITHON 2025: Svelate le 100 Idee per il futuro Alla 10ᵃ Maratona Digitale dall’11 al 13 settembre a Bisceglie tra sfide, innovazione e intelligenza artificiale
La Festa de l'Unità torna in Puglia La Festa de l'Unità torna in Puglia Si terrà a Bisceglie dal 5 al 7 settembre 2025
Torna DigithON Training Day Bandi e Concorsi Torna DigithON Training Day Rappresenta una preziosa occasione di formazione gratuita
Pesca illegale: sequestro di prodotto ittico e attrezzature non consentite Cronaca Pesca illegale: sequestro di prodotto ittico e attrezzature non consentite Operazione della Guardia Costiera nei confronti di un soggetto a bordo di un natante da diporto
DIGITHON 2025: L’innovazione prende il via Eventi e cultura DIGITHON 2025: L’innovazione prende il via Chiusa la call for ideas con 320 candidature giunte da tutta Italia
Tufarelle : Ampliamento della discarica di rifiuti speciali a gestione privata tra Canosa e Minervino Tufarelle : Ampliamento della discarica di rifiuti speciali a gestione privata tra Canosa e Minervino Il Partito Democratico della Provincia BAT si è riunito per definire una strategia univoca sulla delicata questione
Il dialetto nel museo a cielo aperto
9 agosto 2025 Il dialetto nel museo a cielo aperto
Ambiente: A Ginevra ancora lontano l’accordo sul trattato globale sulla plastica
9 agosto 2025 Ambiente: A Ginevra ancora lontano l’accordo sul trattato globale sulla plastica
Emozione, luce e musica per Sol dell’Alba
9 agosto 2025 Emozione, luce e musica per Sol dell’Alba
Nona donazione multiorgano nella Asl Bt
9 agosto 2025 Nona donazione multiorgano nella Asl Bt
Puglia: Nuovo regolamento per le parrucche per pazienti oncologici
9 agosto 2025 Puglia: Nuovo regolamento per le parrucche per pazienti oncologici
SOGNI NELLE NOTTI DI MEZZA ESTATE a Canosa di Puglia
8 agosto 2025 SOGNI NELLE NOTTI DI MEZZA ESTATE a Canosa di Puglia
Impegno civile, spirito di solidarietà e volontariato
8 agosto 2025 Impegno civile, spirito di solidarietà e volontariato
Prodotti di Puglia, sana alimentazione e sport di prossimità
8 agosto 2025 Prodotti di Puglia, sana alimentazione e sport di prossimità
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.