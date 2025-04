Verso la III Edizione del "Canusium - Festival Teatro Antico”

Si rinnova l'appuntamento con, evento giunto allain calendario ilche avrà luogo presso ilche ingloba nei suoi sotterranei un'importante area archeologica, in parte visibile al pubblico. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Canosa di Puglia e dalla FAC, è ideata e organizzata dalla FACTO - G.R. Consulting. La città diaccoglierà cinque istituti provenienti da varie parti d'Italia, che oltre a esibirsi in uno spettacolo di teatro classico, avranno l'opportunità di esplorare la cultura e le meraviglie della "Piccola Roma" . Le scuole porteranno in scena testi drammatici della tradizione classica greco-latina, frutto dei laboratori teatrali condotti durante l'anno scolastico, arricchiti da componenti musicali, audiovisivi, scenografici e di costumi. Ad essere coinvolte saranno il Liceo "Enrico Fermi" di Canosa di Puglia, l'IISS "Francesco de Sanctis" di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), l'Istituto Iris Versari di Cesano Maderno (Monza), l'Istituto Salesiano S. Ambrogio Opera don Bosco (Milano), l'Istituto Superiore Colletta (Avellino) e l'Istituto di Istruzione Superiore "Federico II di Svevia" di Melfi (Potenza). Il Festival offrirà non solo la possibilità di assistere e partecipare a rappresentazioni teatrali, ma anche di immergersi in una serie di attività complementari quali incontri, conferenze, laboratori e visite guidate ai siti archeologici più significativi. L'obiettivo è quello di creare un ponte culturale tra i giovani e il ricco patrimonio di Canosa, favorendo un interscambio tra turismo, arte e cultura.Con la sua terza edizione,si conferma come una manifestazione di punta dedicata alla valorizzazione dei capolavori del teatro antico, con l'obiettivo di stimolare l'interesse e la sensibilità dei giovani verso la cultura e le radici della civiltà occidentale. Attraverso un programma che combina educazione e divertimento, il festival si impegna a fornire ai partecipanti un'esperienza ricca e formativa, sottolineando l'importanza della rappresentazione scenica per una comprensione più approfondita dei testi drammatici antichi e delle loro origini linguistiche. In questa edizione, il festival continuerà ad offrire ai giovani la possibilità di acquisire competenze ed esperienze significative, promuovendo la partecipazione in un progetto collettivo che unisce studenti da varie parti d'Italia. Una giuria composta da professionisti del settore culturale e teatrale, avrà il compito di valutare le esibizioni dei giovani artisti, basandosi su criteri quali l'interpretazione testuale, la capacità di coinvolgere l'audience, la coesione del gruppo, e la maestria tecnica e attoriale. Alle scuole, verrà conferito un trofeo di particolare significato: realizzato in tufo, la pietra locale di Canosa di Puglia, rappresenterà "L'arco di Traiano", un arco romano della prima metà del II secolo. Questo simbolo, intrinsecamente legato alla classicità archeologica di Canosa e all'essenza del festival, renderà omaggio alla tradizione e alla storia della regione. La realizzazione di questo premio è stata affidata al maestro artigiano Vincenzo Maddalena, la cui maestria e passione hanno dato vita a un oggetto di straordinaria bellezza e significato. Il maestro Maddalena sarà inoltre presente alla conferenza stampa. L'impegno organizzativo mira a garantire un'accoglienza calda e professionale, assicurando una partecipazione memorabile all'evento. Canosa di Puglia, con le sue bellezze naturali, la storia millenaria e la cultura distinta, si pone come il palcoscenico ideale per questo scambio culturale. Questo Festival rappresenta un'opportunità straordinaria per mostrare le ricchezze culturali e storiche di Canosa, rafforzando il suo ruolo nel settore turistico e culturale a livello nazionale e internazionale.