Verso la “Giornata regionale per l’invecchiamento sano e attivo”

, giorno della nascita del premio, ricorre la "Il Dipartimento Welfare e l'A.Re.S.S. Puglia celebrano la giornata con un evento che si terrànella Sala delle Conferenze al V Piano della sede della Regione Puglia di via Gentile 52, a Bari, a partire dalle ore 9:30. Organizzato dal Dipartimento al Welfare della Regione Puglia, in collaborazione con AReSS Puglia, l'incontro si concentrerà su temi fondamentali quali: evoluzione delle politiche nazionali e regionali sull'invecchiamento attivo; progetti finanziati dai fondi regionali I.A. e PCS 3.0; stato di avanzamento del progetto europeo Gatekeeper; Riflessioni da parte degli stakeholder. Dopo i saluti istituzionali dell'assessora al Welfare della Regione Pugliaaprirà i lavori la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia Valentina Romano.Per l'occasione, è prevista la partecipazione del rappresentante del dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Ferrante, del rappresentante di IRCSS INRCA Francesco Barbabella, del rappresentante di Confindustria Puglia Luciano Ladisi, del direttore dell'Area Innovazione di Sistema e di Qualità A.Re.S.S. Puglia Ettore Attolini, del direttore amministrativo di A.Re.S.S. Puglia Francesco Fera, della presidente nazionale della Federuni Giovanna Fralonardo, della segretaria nazionale UIL Pensionati Francesca Salvatore in rappresentanza anche di CGIL e CISL, e della dirigente di Servizio del dipartimento Welfare della Regione Puglia Silvia Visciano. Nel corso della manifestazione, inoltre, verranno presentati alcuni progetti vincitori di finanziamento I.A. e Puglia Capitale Sociale 3.0. L'evento verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Regione Puglia.