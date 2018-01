Verso l’Open Day

"Orientare significa porre l'individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e la sua professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana". In questi giorni, gli studenti uscenti dalla scuola secondaria di 1^ grado, sono alle prese con una delle scelte più importanti della loro vita che condizionerà il loro futuro e i loro sbocchi professionali.Negli ultimi anni, le scuole che hanno riscontrato maggiore successo sono gli Istituti Tecnici, i quali offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico necessaria sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni sia per proseguire il corso di studi universitari. Consapevole dell'importanza di un orientamento efficace come strumento fondamentale per il successo formativo, l', ha organizzato, durante la mattinata del giorno 20 gennaio scorso, un evento informativo e dimostrativo accogliendo i ragazzi di III media della Scuola Secondaria di 1^ grado "U. Foscolo". Nonostante la giornata uggiosa, la partecipazione dei ragazzi è stata più che soddisfacente ed interessante. Durante l'incontro, gli studenti Marco Lenoci, Giandomenico Bucci e Nicola Sciannamea, frequentanti la VB-SIA, Antonio Del Latte e Nicolas Valenziano della VA AFM - dell'Istituto Tecnico-Economico - rappresentato dalle professoresse Ventola, Montemarano e Vista -, sono stati protagonisti attivi di una lezione dimostrativa di quelle che rappresentano le pietre miliari del loro corso di studi. Oggetto di dimostrazione è stata la proiezione e la concreta percezione delle potenzialità della stampante 3D, dagli stessi personalmente realizzata durante un percorso di alternanza Scuola-Lavoro e, a lavoro ultimato, sono stati loro consegnati piccoli oggetti realizzati in tempo reale.Di seguito, alcuni alunni della VC dell'Indirizzo chimico-biologico tra gli altri Fabrizio Princigalli, Giuliano Giannetta, Kevin Schiavo e Angela Persichella, - coordinati dai professori Franco e Berardi-, hanno illustrato, attraverso esperimenti concreti, le peculiarità e gli sbocchi del loro percorso di studi.Non è altresì mancato il forte richiamo al mondo dell' Alternanza Scuola-Lavoro, testimoniato personalmente dagli studenti Giunluca Trisorio, Francesca Travisani, Nunzia Carbone, Nunzio Oliva della IV B per condividere i lusinghieri risultati conseguiti attraverso una diretta ed immediata aderenza alla realtà socio-economica del territorio. Nei prossimi giorni, anche gli studenti della scuola secondaria di 1^ grado Losito-Marconi, saranno ospiti-protagonisti del medesimo evento. Ebbene, "l'istruzione tecnica rappresenta l'esponente diretta del binomio scienza-tecnologia per la crescita della cultura e dell'innovazione" ha concluso la dirigente scolastica, dottoressamentre comunica cheproseguiranno glisull'orientamento scolastico. Il programma della giornata annuncia che dalleallee dallecon i docenti dell'pronti ad accogliere gli studenti delle classi terze delle scuole medie presso la propria sede. Ulteriori informazioni si possono attingere attraverso il sito on line dell(BT) e le pagine aperte sui social sempre al passo con i tempi e le specificità.